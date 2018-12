blogo

: Corinaldo, #Portobello in onda dopo la tragedia: 'Decisione difficile, ma proviamo a… - Varych4 : Corinaldo, #Portobello in onda dopo la tragedia: 'Decisione difficile, ma proviamo a… - SerieTvserie : Corinaldo, Portobello in onda dopo la tragedia: 'Decisione difficile, ma proviamo a confortare col massimo rispetto' - carotelevip : RT @maridacaterini: In rispetto alla tragedia di #Corinaldo sarebbe stato meglio fermare #portobello -

(Di sabato 8 dicembre 2018)Una serataper Antonella Clerici, chiamata a condurre la sesta e ultima puntata diin un clima certo pesantela morte di sei persone - 5 ragazzi e una mamma - nella discoteca diquesta notte.un'anticipazione nel corso del Tg1,ha aperto la sua anteprima senza jingle, in uno studio sostanzialmente neutro, nonostante l'albero di Natale già addobbato. "Cerco di trovare le parole giuste che in realtà non ci sono. Mi sembra tutto assurdo e tutto ingiusto, perché quei ragazzi sono i nostri figli. Fare intrattenimento in questi casi è sempre molto complicato, ma in accordo con i vertici della Rai abbiamo deciso di provarci....a portare un po' di conforto e con il massimo del rispetto" dice la Clerici salutando il pubblico prima di andare in pubblicità e cominciare la puntata con il consueto jingle, con lo studio ...