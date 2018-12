Corinaldo | il papà di uno dei ragazzi morti in discoteca | È finita la vita a me e a

huffingtonpost

(Di sabato 8 dicembre 2018) "Èlaa me e a mia moglie". È straziato dal dolore Giuseppe Orlandi, padre di Mattia, il ragazzo di 15 di Frontone che insieme ad altri 5 giovani è morto nella calca delladi, in provincia di Ancona. Solo in Italia succedono queste cose, se è vero che quella è unache al massimo contiene 300 persone", si sfoga all'uscita dell'obitorio, ad Ancona.VIDEO - Ancona, tragedia in, la testimone: "Tutti erano sopra di me, ero bloccata e piangevo""Era andato con la navetta, era la seconda volta che ci andava. Mio figlio non me lo ridarà nessuno". Con lui altri parenti e la moglie, dopo il riconoscimento della salma sono saliti subito in auto per lasciare Torrette.VIDEO - Ancona, panico in: la fuga all'interno della