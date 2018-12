Corinaldo | il panico e la fuga in massa dalla discoteca | il video di quei tragici istanti

Panico in discoteca a Corinaldo Sei morti e 120 feriti. Le foto : Panico in discoteca per spray urticante: 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta Segui su affaritaliani.it

Panico in discoteca a Corinaldo per spray urticante : 6 morti nella calca al concerto del rapper Sfera Ebbasta - oltre cento feriti : Tragedia nell'affollatissimo locale 'Lanterna azzurra' in provincia di Ancona: un migliaio i presenti. Le vittime sono 5 ragazzi e una mamma che accompagnava la figlia. Modalità ricorda il dramma di Torino in piazza San Carlo. Un ferito: "L'uscita era sbarrata"

