Corinaldo | 6 morti nella calca in discoteca prima del concerto di Sfera Ebbasta DIRETTA

Ancona - panico e ressa in discoteca a Corinaldo : 5 ragazzi e una mamma morti al concerto di Sfera Ebbasta : Tragedia nel locale «Lanterna azzurra», dove era in corso il concerto del rapper. Centoventi i feriti. Qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino, la folla è corsa verso un’uscita: sono crollati dei parapetti e i ragazzi sono morti schiacciati

Corinaldo - morti al concerto di Sfera : “Gente si lanciava nel vuoto - scene da guerra” : La strage causata dal fuggi fuggi nel locale dove si stava per esibire il rapper Sfera Ebbasta viene raccontata dai giovanissimi testimoni vivi per miracolo. ""L'aria è diventata improvvisamente irrespirabile, la gente è fuggita via e ho visto i corpi ammassati a pochi metri da me Ho visto un ragazzo che si è buttato proprio davanti ai miei occhi" spiega una ragazzina.Continua a leggere

Tragedia in discoteca a Corinaldo : 6 morti schiacciati dalla folla nel panico - ecco cosa fa scattare l'”effetto gregge” : 1/5 ...