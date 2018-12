Coppa Italia | Le big di Serie A centrano i quarti di finale

La Juventus Women ai quarti di Coppa Italia : 4-0 al Castelvecchio : TORINO - ' Vincere non è importante, è l'unica cosa che conta '. La celebre frase di Giampiero Boniperti , diventata un mantra in casa Juventus , è stata fedelmente abbracciata anche dalla compagine ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 : Sjur Roethe emerge chiaro vincitore della 30 km davanti a Sundby e Melnichenko. Indietro gli italiani : Aveva ottenuto i primi punti in Coppa del Mondo proprio a Beitostolen, nove anni fa, e adesso può festeggiare proprio nella città della contea di Oppland, nella sua Norvegia, la terza vittoria in carriera ai piani più alti dello sci di fondo. Sjur Roethe sorprende tutti con una prova di forza notevole nella 30 km a tecnica libera, in cui soltanto il connazionale Martin Johnsrud Sundby, fino a poco prima di metà gara, è più veloce di lui: alla ...

SUPER-G ST MORITZ/ Diretta : vince la Shiffrin - deludono le italiane. Streaming tv - Coppa del mondo sci - - IlSussidiario.net : Diretta SUPER-G St MORITZ: info Streaming video e tv del secondo banco di prova della specialità per la Coppa del mondo di sci femminile.

LIVE Sci di fondo - Coppa del Mondo Beitostolen 2018 in DIRETTA : la 30 km maschile in tempo reale. Quattro italiani in gara : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Coppa del Mondo di sci di fondo di sabato 8 dicembre. Oggi spazio alle gare distance in tecnica libera: si parte alle ore 09.30 con la 15 km femminile, mentre alle ore 12.15 si disputerà la 30 km maschile. Certamente, come visto a Lillehammer, le gare individuali non riserveranno molte gioie agli azzurri, che schiereranno Francesco De Fabiani, Dietmar Noeckler, Maicol Rastelli, Giandomenico ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per Londra. Torna Letizia Paternoster dopo l’incidente! : Letizia Paternoster Torna subito in sella dopo il brutto incidente di Berlino, domenica scorsa cadde durante la Madison e venne portata in ospedale. La 19enne ha accusato dei dolori al costato ma non ci sono fratture, ha osservato qualche giorno di riposo e ha deciso di stringere i denti per partecipare alla quarta tappa della Coppa del Mondo 2018 di Ciclismo su pista che si disputerà a Londra (Gran Bretagna) nel weekend del 14-16 dicembre. La ...

Speed skating - Coppa del Mondo Tomaszów Mazowiecki 2018 : quinti i due team pursuit italiani : Va in archivio la prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo di Speed skating di Tomaszów Mazowiecki, in Polonia: nelle gare odierne vanno sottolineati i quinti posti raccolti dai team pursuit azzurri, mentre le prove di velocità su 500 e 1000 metri non hanno sorriso agli italiani, presenti soltanto in Division B. Nel team pursuit femminile l’Italia di Francesca Lollobrigida, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza si classifica ...

Coppa Italia : Poli - un turno per bestemmie : ROMA - Sono tre i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo dopo le gare del quarto turno eliminatorio di Coppa Italia . Si tratta di Poli , Bologna,, Tartaglia , Novara,, ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : confermate le gare in Alta Badia - 12 appuntamenti in Italia! Il calendario completo : Sono state confermate le gare dell’Alta Badia per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Il sopralluogo della FIS ha dato via libera anche alla pista della Gran Risa e dunque è ormai tutto pronto per ospitare le gare pre-natalizie: si preannuncia grande spettacolo in una località che ha sempre amato il Circo Bianco e che ha sempre regalato grandi soddisfazioni agli atleti coinvolti: domenica 16 dicembre appuntamento ...

Coppa Italia - Andrea Poli squalificato per bestemmie : un turno anche per Tartaglia del Novara e Volta del Benevento : Coppa Italia, Andrea Poli è stato squalificato perchè “inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema” Andrea Poli è stato squalificato per un turno in Coppa Italia dopo la partita del quarto turno vinta dal Bologna contro il Crotone. Il centrocampista rossoblù è stato punito dal giudice sportivo con la prova tv dopo essere stato “chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre ...

Short Track – Coppa del Mondo : l’Italia parte a razzo ad Almaty : Nella giornata inaugurale della terza tappa di Coppa del Mondo in Kazakistan la Nazionale tricolore ottiene la qualificazione in semifinale con entrambe le staffette. Avanti anche Valcepina sui 500 e 1500 e Confortola su entrambe E’ una grande Italia quella scesa in pista nella prima giornata della terza tappa stagionale di Coppa del Mondo di Short Track. Sul ghiaccio della Halyk Arena di Almaty, in Kazakistan, la Nazionale tricolore ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2018-2019 : i convocati dell’Italia per lo slalom della Val d’Isere. Gross non recupera - esordio Razzoli : Domenica 9 dicembre si disputerà lo slalom maschile in Val d’Isère, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. L’Italia sarà presente con sei atleti, purtroppo Stefano Gross è stato costretto a dare forfait: il trentino, infortunatosi la scorsa settimana durante un allenamento, oggi ha svolto un test a Sestriere e non si è sentito pronto per rientrare immediatamente in Francia e ha dunque rinviato il suo ritorno ...

Coppa Italia 2018 - il tabellone degli ottavi di finale : Completato il quarto turno di Coppa Italia, con otto squadre qualificate a raggiungere le prime otto dell'ultimo campionato di Serie A nel tabellone degli ottavi di finale. La competizione nazionale ...

Coppa Italia - l'Entella sogna : il trionfo finale è a quota 100. Novara e Benevento... : ... l' Alessandria allenato da Giuseppe Scienza che arrivò fino in semifinale. Il cammino è ancora lungo e difficile, del resto gli analisti Microgame danno a quota 100 il trionfo dei liguri,, ma il ...

Coppa Italia - l’Entella batte il Genoa e vola agli ottavi : i bookies quotano la vittoria dei liguri a 100 : La formazione ligure affronterà negli ottavi di finale la Roma, eliminata nel 2016 dallo Spezia: per questo motivo i bookies quotano la vittoria finale Nel primo derby in gare ufficiali contro il Genoa ha fatto subito il botto. L’Entella ha conquistato la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia superando ai rigori i rossoblù e il pensiero vola subito a un’altra formazione di Serie C che qualche anno fa fece sognare suoi ...