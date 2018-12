Copa Libertadores, River Plate-Boca Juniors: probabili formazioni e pronostico 9-12-2018

lanotiziasportiva

(Di sabato 8 dicembre 2018)di, Finale di ritorno, domenica 9 dicembre ore 20.30. Schelotto recupera Pavon.ore 20.30. Un Superclasico che inizia a Buenos Aires e finisce a Madrid dopo tre rinvii per pioggia, motivi di sicurezza e per la richiesta deldi vincerla a tavolino. La finale di ritorno dellasarà una partita stranissima dove cambia tutto.Innanzitutto tornano a disposizione per i tecnici alcuni giocatori chiave che sarebbero stati infortunati. Cambia lo stadio (si gioca al Bernabeu), il clima, il fuso orario e il contesto della sicurezza e dell’ordine pubblico, dove questa volta saranno ammessi anche i tifosi delche al ”Monumental” non avrebbero potuto assistere all’incontro. Questo potrebbe rappresentare il ...