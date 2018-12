Concorso educatore | OSS | infermieri in Veneto | assistente sociale in Lombardia

Blastingnews

(Di sabato 8 dicembre 2018) In Gazzetta Ufficiale n°97 del 7 dicembre sono stati resi pubblici nuovi concorsi per i ruoli di, operatore socio sanitario, infermiere e. I bandi, con scadenza fino al 20 febbraio prossimo, verranno espletati presso L'Istituto 'Opere Pie d'Onigo' di Pederobba, per la professione di, OSS e infermiere, e presso il Comune di Pieve Emanuele, per il ruolo diSelezioneprofessionale Bando dipubblico indetto dall'Istituto 'Opere Pie' d'Onigo di Pederobba, in provincia di Treviso, per la formazione di una graduatoria di merito, nella professione diprofessionale. Tra i requisiti specifici è richiesto una delle seguenti qualifiche o titoli di studio:Laurea ino Educazione Professionale, laurea ino Educazioneoppure Laurea in Scienze dell'Educazione o in Pedagogia; Altri ...