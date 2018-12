Concerto Sfera Ebbasta | Laura Boldrini contro Matteo Salvini | “Ha altre priorità | vada ad

Concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona : 6 persone hanno perso la vita e più di 100 feriti : <3 The post Concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona: 6 persone hanno perso la vita e più di 100 feriti appeared first on News Mtv Italia.

Mattia Orlandi, 15 anni, vestito come un trapper, la felpa col cappuccio e gli occhiali da sole, proprio come Sfera Ebbasta, il suo idolo. Non vedeva l'ora di vederlo venerdì sera alla...

Cosa è successo al Concerto di Sfera Ebbasta al Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) : Tutto quello che c'è da sapere sulla strage alla discoteca "Lanterna Azzurra" di Corindolo prima del concerto di Sfera Ebbasta: numero delle vittime e dei feriti, ricostruzione, indagini, polemiche sulla sicurezza e precedenti, tra cui quello di piazza San Carlo a Torino.Continua a leggere

alcuni testimoni raccontano che a causare la Tragedia sia stata una persona incappucciata salita su un cubo per spruzzare spray urticante Una persona incappucciata che sarebbe salita su un 'cubo' e avrebbe spruzzato uno spray e forse lanciato qualcos'altro. Sarebbe questo il racconto di diversi ragazzi presenti ieri sera alla discoteca 'Lanterna Azzurra' di Corinaldo. Immediatamente dopo, secondo i testimoni, ...

Strage al Concerto di Sfera Ebbasta ad Ancona - 6 morti. Venduti 1.400 biglietti per 871 posti : Articolo aggiornato alle 13,30 dell'8 dicembre 2018 Cinque ragazzi e una donna sono morti schiacciati nella calca in una discoteca di Ancona mentre tentavano di fuggire dal locale dove era in programma il concerto di Sfera Ebbasta, popolarissimo artista della musica trap. Si tratta di cinque minorenni e una mamma che accompagnava il figlio. La Strage è avvenuta nella notte nella discoteca 'Lanterna azzurra' ...

Ancona - cordoglio dopo Concerto di Sfera Ebbasta. Mattarella : “Non si può morire così”. Conte : “Risposte chiare e celeri” : Dal Capo dello Stato al premier Giuseppe Conte. In molti dopo ciò che è successo a Corinaldo, dove nella notte tra il 7 e l’8 dicembre sono morte sei persone e ferite un centinaio nel tentativo di fuga dalla discoteca Lanterna Azzurra, hanno espresso vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti. E su Facebook il presidente del Consiglio ha fatto sapere che andrà nelle Marche per “verificare sul posto quello che è ...

Ancona - panico al Concerto di Sfera Ebbasta. La pm : “Venduti 1400 biglietti a fronte di una capienza di 870 persone” : “I biglietti venduti sono circa 1400 a fronte di una capienza di 870 persone circa”. Lo ha detto il procuratore capo della Repubblica di Ancona Monica Garulli che sta effettuando un sopralluogo nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo, in località Madonna del Piano, insieme al questore Oreste Capocasa, al comandante provinciale dei carabinieri Cristian Carrozza, al procuratore minorile Giovanna Lebboroni L'articolo Ancona, ...

Sei persone sono morte travolte dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca "Lanterna azzurra" a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Secondo alcune testimonianze a scatenare il panico all'interno del locale potrebbe essere stato l'uso di uno spray urticante. Una volta riversatasi all'esterno, il peso e la pressione della folla ...

Mattia - Daniele - Eleonora : ecco le vittime morte al Concerto di Sfera Ebbasta : Strage in una discoteca in provincia di Ancona. Sei ragazzi sono morti travolti dalla calca durante un fuggi fuggi generale nella discoteca “Lanterna azzurra” a Madonna del Piano di Corinaldo (Ancona). Il panico sarebbe stato provocato, secondo le prime testimonianze, dall’uso di uno spray urticante. Le vittime sono cinque giovanissimi (due ragazzi e tra ragazze) e la madre di una ragazzina che era lì insieme al marito per ...

Ancona - scoppia il panico al Concerto di Sfera Ebbasta : morte schiacciate sei persone. 7 feriti in rianimazione(FOTO E VIDEO) : Stavano aspettando che iniziasse il concerto di Sfera Ebbasta quando qualcuno ha spruzzato una sostanza urticante che ha scatenato il panico. A quel punto si è scatenato il panico: tutti si sono precipitati in massa verso l’uscita di sicurezza. Ma una volta fuori, la balaustra di ferro ha ceduto: e lì i ragazzi sono caduti in massa (VIDEO). Sei persone sono state schiacciate e uccise dalla calca. Sono morti così cinque minorenni, ...