Concedere l’ assegnazione provvisoria anche ai docenti ammessi al FIT

(Di sabato 8 dicembre 2018) Per diversiabilitatial percorso FIT, ottenere l’assume importanza prioritaria per non dover rinunciare al ruolo. Si sono già verificati diversi casi in cui molti di loro hanno ottenuto un ambito molto lontano da casa. Il fatto di dover restare per 3 anni nella scuola presso la quale si è ottenuta la titolarità produce gravi conseguenze economiche e affettive.Sicuramente questo è un bug del decreto legislativo 59/2017 che potrebbe essere risolto agevolmente col buon senso da parte del governo, consentendo l’a queiimpossibilitati a trasferirsi.Cosa prevede l’attuale contratto sul punto L’infografica seguente, tratta da una scheda della UIL Scuola in cui sono sintetizzati i punti principali del CCNI relativamente alle assegnazioni provvisorie, illustra tutti i casi nei ...