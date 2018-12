blogo

: Claudia Galanti racconta la morte della figlia Indila a Rivelo - gossipblogit : Claudia Galanti racconta la morte della figlia Indila a Rivelo - IsaeChia : ‘#Rivelo’, #ClaudiaGalanti racconta della terribile scomparsa della sua bambina e ammette di avere un grande rimpia… - BITCHYFit : Claudia Galanti svela la vera causa della morte della figlia | BitchyF -

(Di sabato 8 dicembre 2018)Ospite di, il programma di interviste condotto da Lorella Boccia, ex concorrente di Amici, la moitalo-paraguaianahato la tragedia vissuta con la moglieHa dichiarato la: Ho ricevuto una telefonata dalla sorella di Arnaud all’aeroporto: mi aveva detto che era morta e che dovevo tornare subito a Parigi. Come si può telefonare una madre e dire ‘Tuaè morta’. Avrei preferito altri modi. Il racconto continua: Ho rischiato di perdere anche il funeralemia bambina. Ho rotto tutto e la security mi aveva persino legata. Grazie al pilota, ho potuto prendere il volto. Ero completamente legata perché pensavano che avrei fatto cadere l’aereo. E non avevano tutti i torti. L’immagine che non dimentico era quella che non riuscivo a toccarlo. Non volevo darle un bacio. Era fredda. Oggi cerco di trovarla in ...