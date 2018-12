Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2018-2019 | la graduatoria generale e le

Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : Il calendario della Coppa del Mondo 2018-2019 di sci di fondo si compone di 34 tappe, delle quali sei in Italia, concentrate in tre fine settimana: due weekend andranno in scena durante il Tour de Ski e si terranno a Dobbiaco ed in Val di Fiemme, mentre le ultime due giornate di gare avranno luogo a Cogne, appena prima dei Mondiali, programmati a Seefeld, in Austria, dal 19 febbraio al 3 marzo. La stagione durerà quattro mesi: si partirà a Ruka, ...

Biathlon - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Johannes Boe si prende la vetta strappandola a Martin Fourcade : La sprint odierna ha riscritto, e non poteva essere altrimenti dato che si tratta della seconda prova stagionale, la classifica generale della Coppa del Mondo maschile di Biathlon; il nuovo leader è il vincitore odierno, Johannes Boe, che scippa il primato al transalpino Martin Fourcade, scivolato addirittura in quarta posizione e sopravanzato anche dal francese Antonin Guigonnat e dall’austriaco Simon Eder. Lukas Hofer è 21°, mentre ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Val-d’Isére 2018 : Marcel Hirscher a caccia della vetta della Classifica - chi saprà fermarlo? : Dopo le due settimane in nord-America, la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19 si sposta nuovamente nel Vecchio Continente in vista della due-giorni di gare in Val-d’Isére, Francia, sulla pista La face de Bellevarde. Gli atleti saranno impegnati in un gigante per quanto riguarda la giornata di sabato, mentre domenica sarà di scena uno speciale. In poche parole il terreno di caccia ideale per Marcel Hirscher, pronto a sfruttare il weekend ...

Sci alpino - Coppa Europa Kvitfjell 2018 : Valentina Cillara Rossi quarta nel SuperG vinto da Christina Ager - nuova leader della Classifica : Valentina Cillara Rossi conquista un ottimo quarto posto nel SuperGigante di Kvitfjell, Norvegia, valevole per la Coppa Europa 2018/19 di sci alpino. La 24enne nata a Genova ha sfiorato il podio per appena nove centesimi, nella gara vinta dall’austriaca Christina Ager in 56.95 con 33 centesimi sulla connazionale Julia Scheib e 45 sulla elvetica Nathalie Groebli. Quest’ultima ha confezionato una splendida seconda parte di gara, tanto ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018-2019 : Ryoyu Kobayashi detta la legge del più forte e vola in Classifica generale - i polacchi Zyla e Stoch inseguono a distanza : Dopo le prime tre tappe della stagione, la Coppa del Mondo di Salto con gli sci ha già un padrone indiscusso: Ryoyu Kobayashi. Il giapponese, dopo aver chiuso in terza posizione all’esordio sul trampolino di Wisla, ha lasciato le briciole agli avversari conquistando tre successi ed un altro piazzamento sul podio (3° in gara-1 a Nizhny Tagil). Il dato più lampante che sintetizza nel migliore dei modi il suo dominio attuale è rappresentato ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Max Franz rimane in vetta davanti a Caviezel - Hirscher si avvicina - Luitz comanda in gigante : Il gigante di Beaver Creek regala il primo successo in carriera al tedesco Stefan Luitz, con Marcel Hirscher che deve accontentarsi della piazza d'onore e 80 pu

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : Max Franz rimane in vetta davanti a Caviezel - Hirscher si avvicina - Luitz comanda in gigante : Il gigante di Beaver Creek regala il primo successo in carriera al tedesco Stefan Luitz, con Marcel Hirscher che deve accontentarsi della piazza d’onore e 80 punti che lo avvicinano alle prime posizioni della Classifica. davanti a tutti rimane l’austriaco Max Franz con 238 punti, 11 in più di Mauro Caviezel e 27 più di Vincent Kriechmayr. Al quinto posto Marcel Hirscher che, dal prossimo fine settimana, proverà a scalzare i ...

Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018-2019 : Mikaela Shiffrin domina la scena e mette 238 punti su Gisin - Brignone è quarta : Il supergigante di Lake Louise in Canada incorona Mikaela Shiffrin come la settima sciatrice in grado di vincere in tutte le discipline in Coppa del Mondo e, sostanzialmente, chiude già ogni discorso per questo 2018/19. La campionessa statunitense, infatti, ha già 489 punti e ha praticamente doppiato la seconda della graduatoria, Michelle Gisin, che si trova a 238 punti di distanza. Federica Brignone scivola dalla terza alla quarta posizione con ...

Salto con gli sci - Classifica Coppa del Mondo maschile dopo Nizhny Tagil 2018 : Ryoyu Kobayashi al comando senza rivali : Ryoyu Kobayashi, al momento, è il grande dominatore della fase iniziale della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019: il giapponese ha un ampio margine su tutti i suoi avversari. Di seguito la Classifica completa dopo le prove di Nizhny Tagil. Classifica Coppa DEL Mondo DI Salto CON GLI SCI maschile 2018-2019 1. Ryoyu Kobayashi (JAP) 420 2. Piotr Zyla (POL) 285 3. Kamil Stoch (POL) 276 4. Johann Andre Forfang (NOR) 255 5. Stepha Leyhe ...

Salto con gli sci - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Maren Lundby perde la leadership della classifica in favore di Katharina Althaus. Lara Malsiner in top20 : La prima tappa della stagione per il Salto con gli sci femminile è andata in archivio con la vittoria della tedesca Katharina Althaus nella terza gara del weekend di Lillehammer sul Large Hill HS140. L’atleta teutonica con questo successo si è guadagnata anche la leadership della classifica generale di Coppa del Mondo al termine della prima tappa norvegese, mentre la norvegese Maren Lundby ha perso terreno a causa della ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2019 : Jarl Magnus Riiber al comando dopo il Lillehammer Tour - Samuel Costa il migliore italiano : Il norvegese Jarl Magnus Riiber guida la Classifica generale della Coppa del Mondo di Combinata nordica con ampio margine al termine del Lillehammer Tour. Il 21enne scandinavo grazie a tre vittorie in tre gironi, balza al comando della graduatoria con 380 punti. Alle sue spalle troviamo il tedesco Eric Frenzel a 196, mentre l’austriaco Mario Seidl, dopo la vittoria a Kuusamo, scivola in terza posizione a 189. Il migliore italiano è Samuel Costa, ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Emil Iversen si prende la vetta - risale De Fabiani : La prova di cuore di Emil Iversen, che nella pursuit odierna si è fatto riprendere dal gruppo inseguitore per risparmiare energie per la volata finale, ha portato il norvegese in vetta alla Classifica di Coppa del Mondo di sci di fondo. Scavalcato per appena sette punti il russo Alexandre Bolshunov. Per quanto concerne gli italiani De Fabiani risale ed entra in top 20, mentre Pellegrino scivola al 15° posto. Classifica generale Coppa del Mondo ...

Sci di fondo - Classifica Coppa del Mondo femminile 2019 : Therese Johaug balza nettamente in vetta : Therese Johaug piglia tutto: con il successo nel Lillehammer Triple la norvegese balza in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci di fondo e scava già un bel solco con la concorrenza. La prima delle inseguitrici infatti è la svedese Ebba Andersson, che paga 91 punti, mentre l’altra svedese Charlotte Kalla addirittura è a -111. Greta Laurent e Lucia Scardoni scivolano al 30° posto con 36 punti. Classifica ...

Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2019 : Mikaela Shiffrin prende il largo - Federica Brignone terza : Mikaela Shiffrin prende il largo in testa alla Classifica della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino, la statunitense ora vanta 166 punti di vantaggio su Michelle Gisin dopo le due discese libere di Lake Louise mentre Federica Brignone è terza. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 389 2. Michelle Gisin (Svizzera) 233 3. Federica Brignone (Italia) 201 4. Nicole Schmidhofer (Austria) 200 5. Petra Vlhova (Slovacchia) ...