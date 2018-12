Città segrete | Corrado Augias racconta Parigi | Londra e Roma nel prime time del sabato di

Città segrete - Corrado Augias comincia da Parigi : Da Parigi a Londra per poi approdare a Roma, ma non è un viaggio turistico come tutti gli altri, perché a spingere Corrado Augias nel raccontare tre delle più belle Città del mondo c’è il desiderio di scoprire i misteri che nascondono: nasce così Città Segrete il suo nuovo programma al via sabato 8 dicembre in onda su Rai3 in prima serata. Città Segrete, si comincia da Parigi Quali segreti custodiva Mata Hari? Perché i terroristi hanno ...