Ciclismo | il futuro dell’Italia nelle corse a tappe I giovani su cui lavorare per

Ciclismo - l’allarme di Gianni Savio : ‘Per l’Italia il futuro è drammatico’ : La riforma del Ciclismo professionistico che l’Uci farà entrare in vigore nel 2020 potrebbe rendere la vita delle squadre Professional sempre più incerta e complicata. A creare discussioni e polemiche sono le regole per la partecipazione alle corse più importanti, a partire dai grandi giri. Attualmente gli organizzatori di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta Espana hanno a disposizione quattro wildcard da distribuire alle formazioni ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali compie 34 anni e guarda al futuro : 2-3 stagioni per vincere nei Grandi Giri - poi suggestione Classiche del Nord : Quale sarà il futuro di Vincenzo Nibali? La domanda è d’obbligo nel giorno in cui lo Squalo compie 34 anni e guarda alle ultime stagioni della sua illuminante carriera, il ciclista italiano simbolo dell’ultimo decennio ha davanti a sé qualche annata ad altissimo livello e ci regalerà ancora emozioni al cardiopalma come ci ha abituato a fare negli ultimi anni. Il messinese si sta godendo un periodo di riposo dopo le vacanze a Zanzibar ...

Ciclismo - il futuro di Vincenzo Nibali. Ancora tre anni da protagonista - nodo rinnovo del contratto con la Bahrein Merida : Il 2018 doveva essere l’anno del sogno iridato per Vincenzo Nibali e invece si è trasformato in un mezzo incubo, soprattutto sul finale. Il fenomeno siciliano però non ha lasciato nulla al caso e, nonostante la sfortuna (davvero clamorosa, con la caduta sull’Alpe d’Huez che ha compromesso un cammino che stava procedendo al meglio), potrà ricordare questa annata in ogni caso in modo positivo: a marzo infatti è arrivata la ...