Ci sono 3000 pazzi per salvare il Partito Radicale?

Maratona New York 2018 : quanti podisti si sono iscritti? Numeri da record - 50000 podisti e oltre 3000 italiani! : oltre 50000 podisti sono pronti per vivere uno dei giorni più belli della propria vita: oggi saranno al via della Maratona di New York 2018 che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Non solo la corsa dei big che si daranno battaglia per la vittoria (Kamworor e Keitany i favoriti delle due prove) ma anche tantissimi amatori per le strade della Grande Mela, tutti desiderosi di arrivare a Central Park nel minor tempo ...