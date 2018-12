Che tempo che fa | Fabio Fazio fa ascolti solo con Raffaella Carrà | la sentenza del big

Elisa Isoardi : "Sognavo di fare la maestra - ora passo più tempo coi miei autori Che con mia madre" : Intervistata da Sveva Sagramola a Geo nella rubrica Il Weekend di Geo, Elisa Isoardi approda su Rai 3 per raccontare la nuova esperienza televisiva quotidiana con La Prova del Cuoco e rivelare alcuni dettagli sulla sua infanzia, vissuta spensierata tra le cime alpine della provincia di Cuneo.Nonostante da anni alla Isoardi siano state affidate trasmissioni in onda nella settimana feriale, dal lunedì al venerdì, l'impegno con La Prova del ...

Sicilia : Musumeci - non più tempo di luci psiChedeliChe e fuochi artificio : Palermo, 7 dic. (Adnkronos) - "Non è più tempo di fuochi d’artificio che per la loro natura sono effimeri, alimentano il godimento di qualche minutino e poi diventano polvere. Niente più luci psichedeliche, clamori e annunci sulle cose da fare, semmai occorre comunicare le cose fatte". A dirlo è sta

Economia : Padoan a a 'Il Sole 24 Ore' - rinvio scelte politiChe fa sprecare tempo e risorse : Roma, 07 dic 09:30 - , Agenzia Nova, - L' errore fondamentale è stato fatto all'inizio, quando il governo ha deciso di muoversi in direzione opposta alle regole europee accompagnando... , Res,

Che tempo che fa - gli ospiti di domenica 9 dicembre : Renzo Arbore e Lorenzo Jovanotti Cherubini : Renzo Arbore , inventore di Quelli della notte, grande personaggio che ha ispirato la tv italiana e Fazio in particolare e LoRenzo Jovanotti Cherubini , che si concede sempre poco in televisione, sono ...

Jovanotti - tempo di Beach Party - 15 feste da dj sulle spiagge 'Porterò gli ospiti Che mi piacciono' : Avete presente le gite al mare da ragazzi? Si va in spiaggia col cestino da picnic o la carne alla brace, ci si tuffa, si prende il sole, si chiacchiera, magari si pesca del pesce da fare alla brace ...

Michael SchumaCher - come sta?/ F1 - Jean Todt : "Abbiamo visto insieme il GP del Brasile. Il tempo con lui…" - IlSussidiario.net : Michael Schumacher, come sta? F1, Jean Todt: "Abbiamo visto insieme il GP del Brasile. Il tempo con lui…". Ultime notizie

Al teatro Toselli di Cuneo tra opere classiChe - contemporanee e qualChe "curiosità" : ADRIANO Toselli - A Cuneo hanno successo e fanno il "pienone" soprattutto gli incontri e gli spettacoli con protagonisti i personaggi famosi, meglio se con trascorsi televisivi. Al teatro Toselli "tutto esaurito" anche per le serate di rappresentazione di opere classiche, mentre quelle ...

AnChe ai "dem" ormai è chiaro : le primarie sono un bluff - ora è tempo del partito di Renzi : Minniti deluso svela il bluff dei Renziani mentre Zingaretti, costretto a lasciare la sua proverbiale bonarietà che voleva...

Federmeccanica : "Col decreto dignità il 30% delle imprese metalmeccaniChe non rinnoverà i contratti a tempo determinato" : "Con riferimento al decreto Dignità, il 30% delle imprese" del settore metalmeccanico "non rinnoverà, alla data di scadenza, i contratti a tempo determinato in essere". Lo afferma Federmeccanica nel comunicato relativo alla sua Indagine congiunturale sull'Industria Metalmeccanica.Il primo commento arriva dal candidato alla segretaria del Pd, Maurizio Martina: "Il decreto Di Maio produce disoccupazione, altro che dignità. ...

Meteo oggi : tempo stabile e tanto sole - qualChe nebbia al Nord : Meteo oggi - Nel corso della giornata odierna, un promontorio di alta pressione tenderà ad espandersi e consolidarsi ulteriormente su gran parte del territorio nazionale e sul Mediterraneo in...

Gabriel Garko : "Sono spaventato dall'amore e non mi importa del tempo Che passa. Io gay? Non ho più voglia di smentire..." : Gabriel Garko è stato intervistato dal settimanale Chi. L'attore torinese ha rilasciato un'intervista a tutto tondo, durante la quale ha affrontato molti argomenti inerenti la propria sfera privata che Garko, nella sua vita, ha sempre protetto dall'eccessiva attenzione mediatica.L'attore, però, non si è mai mostrato sincero come con questa intervista. Garko, che ha terminato la propria relazione con l'attrice Adua Del Vesco, è reduce da ...

Che tempo che fa - Paolo Brosio fa disperare Fabio Fazio : il fuori onda del disastro - 'si è suicidato' : Paolo Brosio è tornato tra noi. Da quando il suo gatto ha avuto una brutta emorragia in diretta tv, il giornalista viene invitato un po' ovunque e la bella novità è che ha smesso di catechizzare, ma ...

Gaffe per Paolo Brosio : distrugge la scenografia di 'Che tempo che fa' : Durante la puntata di 'Che tempo che fa', Paolo Brosio distrugge il tavolo della scenografia a cui è seduto insieme agli altri ospiti. Ilarità in studio mentre il conduttore e Brosio si abbracciano ...

Maltempo Emilia-Romagna : presentato piano per potenziale le linee elettriChe : Oltre 532 chilometri di linee elettriche rifatte, 100 chilometri di nuovi conduttori e 400 cabine automatizzate: è il ‘piano di resilienza‘ per l’Emilia-Romagna messo a punto da E-Distribuzione (società del gruppo Enel) e presentato oggi, per potenziare le reti e i collegamenti e metterli in grado di resistere agli eventi acuti di Maltempo. Il piano prevede investimenti per quasi 53 milioni tra il 2017 e il 2020. I lavori ...