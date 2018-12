: • Cyber News • #Cgia: 11 Mld al fisco dalle tredicesime - Cyber_Feed : • Cyber News • #Cgia: 11 Mld al fisco dalle tredicesime - TelevideoRai101 : Cgia: 11 Mld al fisco dalle tredicesime - ASEFIBrokers : Cgia: dalla #manovra un aggravio fiscale di 6,2 mld per le #imprese, 1,8 a carico di #banche e #assicurazioni | Ase… -

A festeggiare il Natale ci sarà anche il, che infatti incasseraben 11 miliardi di euro. Lo rivela la. A fronte di circa 47 mld di mensilità aggiuntiva, che saranno erogati a 33,7 mln di pensionati, operai e impiegati, attraverso le ritenute Irpef, l'erario ne preleverà appunto 11 lasciando in tasca ai beneficiari 36 mld. Laspera che questa cifra, oltre a pagare mutuo, bollette, Tari e saldo Imu/Tasi sulla seconda casa, venga utilizzata per far ripartire i consumi interni.(Di sabato 8 dicembre 2018)