Cerotto dimagrante | cos’è e come funziona

dilei

(Di sabato 8 dicembre 2018) Ilè un dispositivo medico che promette una perdita di peso veloce e nei punti più critici del proprio corpo.Si tratta di un prodotto che è in commercio da diversi anni e che non rappresenta di certo una novità nel mondo delle diete, ma che torna ciclicamente “di moda”.? Per prima cosa chiariamo che si tratta a tutti gli effetti di un farmaco che contiene dei principi attivi in grado di penetrare nell’organismo attraverso la pelle. Le sostanze contenute nel, combinate fra loro, aiutano a tenere sotto controllo il senso di fame, migliorano il metabolismo e permettono di drenare i liquidi in eccesso, eliminando i cuscinetti di grasso.I cerotti hanno dimensioni molto piccole e un colore che si confonde facilmente con quello dell’epidermide allo scopo di diventare invisibili. L’effetto snellente è pressoché ...