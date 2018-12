C'è una moda di portarsi spray al peperoncino ai concerti trap? : Una folle moda. Spruzzare spray urticante ai concerti sembra diventata una preoccupante tendenza tra i giovanissimi. A confermarlo ai microfoni del Messaggero è il rapper Achille Lauro che, nel corso di un'intervista, parla di una vera e propria "moda" citando diversi episodi che lo hanno costretto a sospendere lo spettacolo per alcuni minuti. Una moda che spaventa e che sta spingendo ...

Franca Fendi - l'amore vero è senza fine : una delle sorelle della moda ricorda la vita col marito : l'amore tra Franca Fendi, della dinastia della casa di moda celebre in tutto il mondo, e il marito Luigi Formilli supera il tempo e lo spazio, e sopravvive a tutto. Sempre in primo piano durante gli ...

"I gay una moda ma non possono fare i preti" : Non c'è posto, nella chiesa, per preti omosessuali. E il Papa si dice 'preoccupato', nel libro-intervista La forza della vocazione, Edizioni Dehoniane, scritto dal missionario claretiano Fernando ...

Caso Di Maio - M5s attacca stampa scomoda : "Presto una legge sugli editori" : Ha avuto un primo picco quando il MoVimento è entrato ufficialmente nel governo, condividendo la responsabilità del potere esecutivo con un'altra forza politica e stiamo osservando il culmine in ...

Wanda Nara entra nella moda : "Io mamma sexy? No - sono una donna normale" : Wanda Nara è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati nel mondo del calcio. La bella moglie e agente di Mauro Icardi capitano dell'Inter, infatti, si è sempre presa la scena in questi anni e ...

C'era una volta...50 anni di moda a Ragusa : Anteprima nazionale di “Miss & Mister Europa” venerdi’ e sabato al Savini di Ragusa con ospiti d’eccezione. In primo piano talento e bellezza

Nessuna modalità battle royale su larga scala per Crackdown 3 : Dato che la modalità battle royale è così popolare che anche Red Dead Redemption 2 l'ha inserita in Red Dead Online, i giocatori ormai si aspettano che venga introdotta nella maggior parte delle nuove uscite.Crackdown 3 è un gioco che avrà una modalità multiplayer, con un elevata distruzione per i suoi ambienti ed è il tipo di gioco che potrebbe davvero risaltare nell'affollato panorama dei battle royale, giusto?Tuttavia, parlando con Windows ...

Se i personaggi di Tim Burton ispirano la moda (non necessariamente per una festa in maschera) : Edward mani di forbice, 1990Ann DemeulemeesterAlexander McQueenUnravel ProjectSaint LaurentAlice in Wonderland, 2010Philosophy By Lorenzo SerafiniElisabetta FranchiLoeweIrregular ChoiceBeetlejuice, 1988KriziaPatrizia PepePatrizia PepeSisleyDr MartensDark Shadows, 2012Christian CowanPretty Little ThingKenneth Jay LaneNove25Batman, 1989Emilio PucciTWINSET MilanoVivienne WestwoodPinkoMarc JacobsGucciBatman il ritorno, 1992Philipp PleinBershkaPull ...

Viaggio nell'universo di Dior : una mostra celebra l'eleganza che ha cambiato il mondo della moda : ... che cambiò le regole della moda femminile , tra l'altro accorciando gli orli delle gonne, , trasformandolo nell'ambascitore dello chic francese nel mondo. La mostra ospita 180 capi di Haute Couture, ...

Sea of Thieves : in arrivo una modalità PvP chiamata "The Arena" : In occasione dell'anno nuovo Sea of ​​Thieves si prepara ad aoccgliere una nuova modalità PvP chiamata The Arena, riporta Eurogamer.Come possiamo vedere l'annuncio è giunto in occasione dell' X018, dove Microsoft ha dichiarato che a inizio 2019 Sea of Thieves riceverà un nuovo aggiornamento gratuito che introdurrà la tanto attesa modalità PvP.Per il momento non abbiamo dettagli in merito, se non un trailer che ci mostra ...

X018 : Crackdown 3 si mostra in un folle trailer con Terry Crews e in una modalità multiplayer legata al cloud : Ovviamente all'interno di Inside Xbox non poteva mancare Crackdown 3, una esclusiva che si sta facendo attendere da ormai parecchio tempo ma che ormai sembra in procinto di debuttare. La data di uscita è fissata al 15 febbraio 2019.In occasione di X018, Microsoft ha mostrato un nuovo folle trailer in compagnia di Terry Crews ma soprattutto una modalità multiplayer basata sulla tanto discussa tecnologia cloud: Wrecking Zone. Questa modalità si ...

Mobile banking - Intesa Sanpaolo : una banca più comoda e sicura : Milano , askanews, - Il Mobile banking è sempre più al centro della vita delle persone e, ovviamente, delle attività delle banche. Ne abbiamo parlato, in occasione del Salone dei Pagamenti di Milano, ...

L'open world è una moda rischiosa? : Gli open world sono indubbiamente una delle mode del momento, uno dei trend più evidenti dell'attuale panorama videoludico e gli esponenti del genere sono in costante aumento, anche negli ultimi mesi.In appena due mesi sono arrivati sul mercato Marvel's Spider-Man, Assassin's Creed Odyssey e Red Dead Redemption 2 e anche dall'analisi di queste tre opere parte il nuovo video della nostra Lara Arlotta, un video intitolato "Open world: una moda ...

Fortunati i Samsung Galaxy S9 : modalità DeX senza dock con Android Pie : Un'altra delle grandi novità in programma per il Samsung Galaxy S9 a partire dall'aggiornamento ad Android 9.0 Pie potrebbe consistere nella possibilità di attivare la modalità DeX senza necessità di ricorrere ad una specifica dock. Vi siete spesso trovati improvvisamente fuori casa e nelle condizioni di dover utilizzare il vostro dispositivo in modalità DeX, non avendo però con voi una dock (succede più spesso di quanto si pensi)? Sappiate ...