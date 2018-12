Catanzaro-Viterbese posticipata | ecco il motivo

calcioweb.eu

(Di sabato 8 dicembre 2018)– Non si disputerà mercoledì prossimo la gara valida per il campionato di Serie C trama sarà recuperata nel 2019. La sfida era programmata come turno infrasettimanale valida per la giornata del Girone C ma è stata rinviata per motivi di ordine pubblico. Nella stessa data era infatti prevista un'udienza del maxi-processo contro la 'ndrangheta con la maggior parte delle forze dell'ordine impegnate per garantire la sicurezza in tribunale e nell'aula bunker che è situata nei pressi del Ceravolo. La nuova data potrebbe essere il 13 gennaio.