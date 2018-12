Castelli di gaffe | la grillina resuscita la Panda 1000

Ecco tutte le gaffe di Laura Castelli : Da giorni si parla di Laura Castelli, sottosegretaria all'Economia, balzata alle cronache per la performance non proprio esaltante a "Otto e mezzo", su La7, mentre parlava delle tessere sul reddito di cittadinanza, dimostrando di non essere ferrata in materia. A dire il vero pochi giorni prima, sempre in tv, aveva fatto un'altra figura non proprio buona dicendo che "i tassi dei mutui non dipendono dallo spread". Diciamo che non è nuova, la ...