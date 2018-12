Castellammare di Stabia | falò Immacolata con striscione | “Così devono morire i pentiti

Castellammare - Scavi di Stabia - a novembre visite in calo : solo 1700 gli ingressi : 1711 sono gli accessi degli Scavi di Stabia nel mese di novembre appena trascorso. Il parco archeologico di Castellammare fa registrare così uno dei risultati più negativo dell'anno , alle spalle solo ...

Castellammare - Natale a Stabia - ormai ci siamo : saranno inaugurati oggi i mercatini alle Antiche Terme e in via Plinio : Natale a Stabia , ormai ci siamo: al via le manifestazioni previste dal Comune e allo stesso tempo dai privati. Anche se manca esattamente una settimana all'Immacolata , festa molto sentita nel ...

Castellammare di Stabia - per San Silvestro concerto di Sal da Vinci alla Villa Comunale : È Sal da Vinci il protagonista principale dei festeggiamenti per il Capodanno 2019 a Castellammare di Stabia. La sera dell'Ultimo dell'Anno, lunedì 31 dicembre, il noto cantante si esibirà nel bel contesto della Villa Comunale a partire dalle ore 21:00. A seguire, dalle ore 01:00 in poi, musica e balli con Dj Salex e Christian Apadula. Oltre al festoso appuntamento di San Silvestro, per le festività natalizie il comune stabiese ha approntato un ...

Maltempo - allerta per l’onda di piena del fiume Sarno a Castellammare di Stabia - Scafati e Pompei : Popolazioni in allarme per l’attesa onda di piena del fiume Sarno, gia’ esondato a poche centinaia di metri dalla foce, in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia (Napoli). Il letto del fiume e’ ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei. L’ostacolo ha frenato rifiuti e arbusti trascinati dalla furia delle acque, creando una diga che ha fatto crescere il livello del Sarno portandolo ai livelli di guardia ...

Castellammare di Stabia - ruba in un negozio con i nipoti minorenni : arrestata - : I carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato in flagranza una 34enne salernitana domiciliata a Sant'Egidio del Monte Albino, resasi responsabile di furto aggravato commesso ...