Call Screen arriva anche su Google Pixel e Pixel XL

Alcuni Google Pixel 3 e Pixel 2 permettono di salvare le trascrizioni di Call Screen : Alcuni Google Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 2 e Pixel 2 XL sono già in grado di salvare le trascrizioni effettuate tramite la feature Call Screen . L'articolo Alcuni Google Pixel 3 e Pixel 2 permettono di salvare le trascrizioni di Call Screen proviene da TuttoAndroid.

La feature Call Screen di Google Pixel 3 presto consentirà di salvare le trascrizioni delle chiamate : Sarà presto disponibile un'importante novità per Call Screen , interessante feature lanciata in occasione della presentazione dei Google Pixel 3 L'articolo La feature Call Screen di Google Pixel 3 presto consentirà di salvare le trascrizioni delle chiamate proviene da TuttoAndroid.

La feature Call Screening in arrivo sui Google Pixel di prima e seconda generazione : Call Screening è disponibile solo per i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL ma il colosso di Mountain View ha promesso di implementarla a breve nei Pixel di vecchia generazione L'articolo La feature Call Screening in arrivo sui Google Pixel di prima e seconda generazione proviene da TuttoAndroid.