Calendario pensioni 2019 | quando arriveranno gli assegni mese per mese

Pensioni - Calendario pagamenti Ottobre 2018 : novità Card Inps e Poste Italiane : Pensioni, ultime notizie al 02/10 – Ecco il calendario ufficiale riguardante le giornate in cui bisognerà presentarsi presso gli sportelli bancari per riscuotere l’assegno Pensionistico. calendario pagamento delle Pensioni e norme di riferimento Fino al 2015, il pagamento dei trattamenti previdenziali da parte dell’Inps era previsto a partire dal secondo giorno bancabile del mese. Questo per effetto della Legge di Bilancio 2018 ...