Calendario MotoGP 2019 : le date e il programma dei GP. Tutte le 19 gare e come vederle in tv : Il Mondiale MotoGP 2019 inizia a prendere forma, ed il primo passo è stata la pubblicazione del Calendario provvisorio della prossima stagione. Non ci sono grandi novità rispetto al campionato attuale, dato che le gare rimangono 19 e non ci sono sparizioni o nuovi inserimenti di gare. Andiamo, quindi, ad analizzare nel dettaglio il programma completo della MotoGP 2019. Segnatevi la data, 10 marzo 2019. A Losail, come consuetudine, prenderà il ...

MotoGp – Dal 2020 una gara in più in Calendario : tutto quasi pronto per il Gp della Finlandia : Manca solo l’ufficialità: dal 2020 il calendario di MotoGp si arricchisce, si aggiunge il Gp della Finlandia E’ iniziata ormai la nuova stagione di MotoGp: per vedere i campioni delle due ruote sfidarsi in pista per il primo Gp dell’anno dobbiamo ancora aspettare qualche mese, ma oggi i piloti sono nuovamente in pista per un’importante seconda sessione di test invernali. Dopo i due giorni a Valencia della settimana ...

Calendario MotoGP 2019 : le date di inizio e fine. Il programma completo e tutti i 19 Gran Premi della stagione : Il Mondiale MotoGP 2019 scatterà il prossimo 10 marzo con il GP del Qatar, sul circuito di Losail incomincerà la stagione che prevede 19 Gran Premi fino al 17 novembre quando andrà in scena il tradizionale GP di Valencia. Primo appuntamento in Europa a Jerez il 5 maggio a cui seguiranno la gara di Le Mans e quella del Mugello (2 giugno). Pausa estiva dal 7 luglio (GP di Germania) al 4 agosto (GP Repubblica Ceca), ad agosto si correrà anche in ...

Calendario MotoGP 2019 - le date e il programma di tutte le gare stagionali. Gli orari e come vederle in tv : Il Motomondiale sta per disputare l’ultima gara della stagione 2018 per poi cominciare immediatamente a proiettarsi verso l’inizio del prossimo Mondiale con i vari test invernali. Il Motomondiale 2019 prenderà il via il secondo weekend di marzo, dall’8 al 10, con il Gran Premio del Qatar e si chiuderà come di consuetudine con il Gran Premio della Comunità Valenciana dal 15 al 17 novembre. Le 19 tappe della stagione 2018 sono ...

Calendario MotoGP 2019 - tutte le date del Mondiale. 19 GP da disputare - programma e tv : La stagione 2018 del Motomondiale è ormai alle porte e i giochi sono ormai fatti: Marc Marquez con la settima corona e la Honda sul tetto del mondo dei costruttori nella classe regina. E allora vale la pena pensare a quel che sarà l’anno prossimo. Ebbene, saranno in programma 19 GP, iniziando dal Qatar il prossimo 10 marzo e chiudendo a Valencia il 17 novembre 2019. Si arriverà nel Vecchio Continente nel mese di maggio con i consueti GP di ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : il Calendario del fine settimana. Programma - orari e tv : Dal 16 al 18 novembre andrà in scena il Gran Premio della Comunità Valenciana 2018, ultimo appuntamento della stagione del Motomondiale. Il circuito intitolato a Ricardo Tormo ospita il Mondiale ininterrottamente dal 1999, ed a partire dal 2001 è sempre stato l’atto conclusivo della stagione motociclistica. Nel corso delle ultime edizioni il GP Valenciano è stato decisivo per l’assegnazione dei titoli iridati delle tre classi, mentre ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma e orari di tutte le prove prima del Mondiale. La guida completa : Si chiude la stagione 2018 per quanto riguarda la MotoGP, tempo di vacanze? Assolutamente no! Da martedì, infatti, scatta la due-giorni dei Test di Valencia che sancirà il primo antipasto del campionato 2019. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, vedremo all’opera per la prima volta i piloti con le moto che utilizzeranno nella prossima annata. Si potrà scendere in pista per sei ore equamente divise tra mattina e pomeriggio e ...

MotoGP - GP Valencia 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Ci siamo, dal 16 al 18 novembre ultimo weekend della stagione 2018 del Motomondiale. Sul tracciato di Valencia andrà in scena l’ultimo spettacolo e i centauri vorranno regalare tante emozioni per chiudere nel modo migliore un’annata molto intensa. Nella classe regina i giochi sono già fatti ma il confronto tra Marc Marquez e il resto del gruppo appassiona. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi fanno parte del club e sperano di ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : Calendario stravolto e orari delle gare anticipati! Il nuovo programma e il palinsesto tv su Sky e TV8 : Giove Pluvio ha bussato alla porta in Malesia a Sepang, sede del penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. La pioggia e le condizioni meteo hanno infatti rivoluzionato gli orari e il programma della domenica di gare. La Direzione Gara ha infatti deciso di anticipare sia il warm-up che le corse delle tre classi visto che le previsioni al mattino e nel primo pomeriggio dovrebbero essere migliori. o quantomeno questa è la speranza. Una ...

MotoGP - orari rivoluzionati per le gare di domenica 4 novembre! Il programma e il nuovo Calendario. Come vederle in tv : La pioggia e le condizioni meteo rivoluzionano gli orari e il programma della domenica di gare a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Motomondiale 2018. La Direzione Gara ha infatti deciso di anticipare sia il warm-up che le corse delle tre classi visto che le previsioni al mattino e nel primo pomeriggio dovrebbero essere migliori. Una situazione non semplice visto che è nota sia l’imprevedibilità di queste condizioni e anche il ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Terzo ed ultimo round dell’infernale trittico asiatico per il Circus del Motomondiale. Dopo gli impegni di Motegi (Giappone) e di Phillip Island (Australia),è la volta di Sepang (Malesia) in un weekend che si preannuncia molto impegnativo per le mutevoli condizioni atmosferiche che potrebbero presentarsi. Nella classe regina Marc Marquez ha già conquistato il titolo iridato e dunque si correrà esclusivamente per ottenere il successo di ...