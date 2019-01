Calciomercato, Prandelli vuole Montolivo: il centrocampista nel mirino del Genoa

milanworld

(Di sabato 8 dicembre 2018) Dopo gli esoneri di Ballardini e Juric, c’è fermento in casaper quanto riguarda il. Il nuovo allenatore del club ligure Cesareavrebbe chiesto al presidente Preziosi di fiondarsi su Riccardonel mercato di gennaio. Ilha il contratto in scadenza a giugno 2019 e non rientra più nei piani di Gattuso, che lo ha convocato (senza mai impiegarlo) solo a causa dell’emergenza infortuni.Per questo, la dirigenza milanista non si opporrebbe ad una sua cessione, anche a titolo gratuito, nella sessione invernale di mercato. Al contrario, il club di via Aldo Rossi sarebbe contento di liberarsi di un ingaggio pesante come quello di, che percepisce 3,5 milioni netti a stagione.conosce molto bene l’ex capitano del Milan, avendolo allenato alla Fiorentina per ben cinque stagioni (dal 2005 al 2010) e ...