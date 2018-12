Calciomercato Milan | possibile il ritorno di Pato a gennaio RUMORS

Calciomercato Milan - Donnarumma via : ma è Antonio : Calciomercato Milan: VIA I Donnarumma SI SEPARANO- Era stata una delle telenovelas dell’estate calcistica del 2017. Il rinnovo di Gigio Donnarumma in casa Milan tenne banco per diverse settimane, con il portiere gestito da Raiola che prima sembrava non voler firmare con i rossoneri, salvo poi il ripensamento e l’accordo finale con Mirabelli e Fassone. […] L'articolo Calciomercato Milan, Donnarumma via: ma è Antonio proviene da Serie A News ...

Calciomercato - Gattuso studia come inserire Paquetá nel suo Milan : ... nonostante le diverse voci riguardanti il reparto offensivo, non va sottovalutato il possibile apporto nell'economia del gioco che fin da subito può dare Lucas Paquetá. Getty Images Calciomercato, ...

Calciomercato Milan - non solo nuovi arrivi : sono tre i giocatori sulla lista dei partenti di gennaio : Montolivo, Bertolacci e Antonio Donnarumma sono pronti a fare le valigie per andare a cercare spazio altrove, visto lo scarsissimo minutaggio ottenuto in rossonero Il Milan non guarda solo agli acquisti, ma si occupa anche delle cessioni in vista di gennaio, per sfrondare una rosa piena di esuberi. sono tre i giocatori che puntano a trovare una nuova squadra il prossimo mese, si tratta di Antonio Donnarumma, Andrea Bertolacci e ...

Calciomercato Milan - possibile rivoluzione in attacco : offerti Sturridge e Origi (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero ha intenzione di mettere a segno un importante colpo in attacco per la prossima sessione invernale e il primo obiettivo è Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, che attualmente veste la maglia dei Los Angeles Galaxy in America, avrebbe più volte affermato di volere ritornare in rossonero, dal momento che è sempre stato attaccato alla società rossonera e alla ...

Calciomercato Milan - frenata Ibrahimovic : tutte le alternative per l’attacco : Calciomercato Milan, battuta d’arresto sul fronte Ibrahimovic con Mino Raiola ed il suo assistito che sembrano prendere tempo: Leonardo valuta le alternative Calciomercato Milan, la sessione invernale si avvicina e le trattative si accendono in maniera vorticosa. In casa rossonera nelle ultime ore si è registrato uno stop per quanto concerne il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero. Lo svedese, assieme al fido Raiola, ...

Calciomercato Milan - ultimissime sentenza UEFA e multa : Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', secondo cui la sanzione in arrivo sarebbe ispirata a quella che toccò ai cugini dell'Inter nel 2015. Nello specifico. Da Nyon potrebbero stabilire una multa da ...

Calciomercato Milan - non solo acquisti : Leonardo prepara cinque cessioni [GALLERY] : 1/7 Spada/LaPresse ...

Milan - Calciomercato : 3 vecchietti per arrivare alla Champions? - Milan - : Ma - come spiega il 'Corriere dello Sport' - è l'obiettivo numero uno del 'Diavolo' per la prossima estate, anche se la coppia Leonardo-Maldini sta monitorando la sua situazione da vicino: se mai ...

Montella a Sky : 'Milan - dal Calciomercato alla fascia a Bonucci : vi racconto tutto' : In esclusiva a Sky Sport, Vincenzo Montella è tornato a parlare di Milan. L'ex allenatore rossonero, senza panchina dal 28 aprile scorso, data in cui è stato esonerato dal Siviglia, ha ripercorso le tappe più discusse ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic ad un passo - attacco stellare con Higuain (RUMORS) : Il Milan sta lavorando incessantemente per la prossima sessione di Calciomercato invernale. Leonardo e Maldini (che saranno guidati dal nuovo amministratore delegato Gazidis) hanno intenzione di costruire una squadra di altissimo livello per il 2019, in modo da centrare il principale obiettivo di questa stagione, ovvero l'accesso alla prossima edizione della Champions League. La dirigenza rossonera sta lavorando per rinforzare il centrocampo e ...

Calciomercato Milan - il punto sulle tante trattative in ballo col Chelsea : Calciomercato Milan, il club rossonero sta instaurando un rapporto serrato con il Chelsea che potrebbe coinvolgere diversi calciatori già a gennaio Calciomercato Milan, rossoneri attivissimi in queste ore. Per forza di cose Leonardo e Maldini dovranno operare in maniera copiosa sul mercato, i tanti infortuni di lunga durata che hanno colpito la rosa di Gattuso, costringono la società a metter mano al portafogli. Per mantenere il 4° posto ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic a un passo per gennaio - Fabregas nel mirino. Paquetà già sicuro - rossoneri da Champions : Il Milan è davvero molto attivo in vista del Calciomercato invernale che quest’anno durerà appena 15 giorni: la finestra si aprirà il 3 gennaio e si chiuderà il 18 gennaio. Dunque bisogna fare in fretta per chiudere gli affari e questo è il momento giusto per tessere le varie trame e poi arrivare alle varie firme subito dopo le feste natalizie. I rossoneri sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League, riservato alle ...

La sua era alla Lazio e l’interesse del Milan : Milinkovic-Savic affronta l’argomento Calciomercato : Sergej Milinkovic-Savic ha parlato delle voci sul Milan che si sono rincorse nelle ultime settimane, il calciatore della Lazio è sempre al centro del mercato Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei calciatori più chiacchierati in chiave calciomercato della scorsa estate. Presumibilmente il laziale lo sarà anche nella prossima, dato che Lotito non ha mai negato che di fronte ad una folle offerta potrebbe lasciar partire il serbo. Lo ...