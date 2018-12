Calciomercato Genoa | tutte le richieste di Prandelli per gennaio | soluzioni a sorpresa ...

Calciomercato - Prandelli vuole Montolivo : il centrocampista nel mirino del Genoa : Dopo gli esoneri di Ballardini e Juric, c’è fermento in casa Genoa per quanto riguarda il Calciomercato. Il nuovo allenatore del club ligure Cesare Prandelli avrebbe chiesto al presidente Preziosi di fiondarsi su Riccardo Montolivo nel mercato di gennaio. Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2019 e non rientra più nei piani di Gattuso, che lo ha convocato (senza mai impiegarlo) solo a causa dell’emergenza ...

Calciomercato Genoa - Perinetti allo scoperto : “ecco il calciatore che ci serve” : Calciomercato Genoa, Giorgio Perinetti ha parlato dell’idea Ounas ed anche del calciatore che serve alla rosa che sarà di Prandelli Il ds del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato delle mosse di mercato del club ligure in vista della sessione di gennaio. Il Grifone ha da poco esonerato Juric ed affidato la panchina a Prandelli, adesso si concentrerà sul Calciomercato, come rivelato da Perinetti a calcionapoli24.com. Il ds è stato ...

Calciomercato - Lazio e Genoa fanno affari : tutti i nomi in ballo nella finestra di gennaio : Calciomercato, Lazio e Genoa sono in trattativa per uno scambio che potrebbe coinvolgere diversi calciatori delle due rose Lazio e Genoa fanno affari. In vista della sessione di Calciomercato invernale, i due club stanno trattando uno scambio molto interessante. La Lazio si è infatti messa sulle tracce del centrale di difesa del Grifone Davide Biraschi, calciatore che si è messo in luce nelle ultime stagioni. La squadra capitolina non ...

Il Calciomercato oggi – Genoa - nome nuovo per sostituire Piatek : Il calciomercato oggi – Il Genoa si è riscattato in campionato, nell’ultimo match è arrivato un pareggio prezioso nel derby contro la Sampdoria, buon punto per muovere la classifica ma soprattutto una prestazione ottima, adesso la squadra si prepara per la difficile trasferta sul campo del Torino. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato ed in particolar modo si pensa alla ricerca di un attaccante considerando la quasi certa ...

Calciomercato - Crotone : gli spagnoli del Girona e il Genoa interessati a Martella (RUMORS) : Prova a ripartire per l'ennesima volta il Crotone di mister Massimo Oddo, reduce dalla sconfitta per 0-1 nell'ultima sfida interna, nel derby di Calabria contro il Cosenza. Un match deciso dalla rete messa a segno dal difensore silani Idda e che ha riportato la formazione pitagorica in una crisi di risultati della quale non sembra intravedersi una fine. Diversi i calciatori Crotonesi contestati dalla tifoseria a fine gara, soprattutto i ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa - il sostituto di Piatek può arrivare sempre dalla Polonia : occhi su Adam Buksa : Calciomercato Genoa – Il Genoa si è riscattato in campionato, nell’ultimo match è arrivato un pareggio prezioso nel derby contro la Sampdoria, buon punto per muovere la classifica ma soprattutto una prestazione ottima, adesso la squadra si prepara per la difficile trasferta sul campo del Torino. Nel frattempo la dirigenza pensa al mercato ed in particolar modo si pensa alla ricerca di un attaccante considerando la quasi certa ...

Il Calciomercato oggi – Genoa e Fiorentina - ecco Lazaar e Ackermann : Il calciomercato oggi – Il Genoa ha ritrovato fiducia, la squadra di Juric dopo un periodo di crisi ha raggiunto il pareggio nel derby contro la Sampdoria, risultato importante per muovere la classifica, l’ex Crotone ha così evitato il ribaltone in panchina. Adesso la squadra è tornata al lavoro per preparare la delicata partita contro il Torino, due squadre che hanno necessità di conquistare un risultato positivo. Nel frattempo la ...

Calciomercato Genoa - accordo con il Newcastle per il prestito di Lazaar : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha ritrovato fiducia, la squadra di Juric dopo un periodo di crisi ha raggiunto il pareggio nel derby contro la Sampdoria, risultato importante per muovere la classifica, l’ex Crotone ha così evitato il ribaltone in panchina. Adesso la squadra è tornata al lavoro per preparare la delicata partita contro il Torino, due squadre che hanno necessità di conquistare un risultato positivo. Nel frattempo ...

Calciomercato Genoa - bomba dalla Spagna : la ‘richiesta’ di Messi : Calciomercato Genoa – Il Genoa non sta attraversando un buon momento di forma, la squadra rossoblu è reduce dalla sconfitta nelle gara davanti al pubblico amico contro il Napoli, la classifica adesso preoccupa e sarà necessaria una reazione già dalla prossima gara: il derby contro la Sampdoria, il tecnico Juric si giocherà le possibilità di conferma. Nel frattempo arrivano importanti novità dalla Spagna e che riguardano il Genoa, ...