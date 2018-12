Calciomercato Crotone | Lapadula e Trotta tra gli obiettivi per gennaio

Calciomercato - Crotone : gli spagnoli del Girona e il Genoa interessati a Martella (RUMORS) : Prova a ripartire per l'ennesima volta il Crotone di mister Massimo Oddo, reduce dalla sconfitta per 0-1 nell'ultima sfida interna, nel derby di Calabria contro il Cosenza. Un match deciso dalla rete messa a segno dal difensore silani Idda e che ha riportato la formazione pitagorica in una crisi di risultati della quale non sembra intravedersi una fine. Diversi i calciatori Crotone si contestati dalla tifoseria a fine gara, soprattutto i ...

Calciomercato - Crotone : Nalini e Barberis sarebbero sul taccuino dell'Udinese : Conclusa la sosta per la disputa delle ultime partite delle selezioni Nazionali di questo 2018, tornano in campo le formazioni italiane di Serie A e di cadetteria. Nell'anticipo del sabato, l'Udinese del nuovo allenatore Davide Nicola è riuscita nell'impresa di superare la quotata Roma di Eusebio Di Francesco. A decidere la sfida una rete siglata dal sempre più protagonista Rodrigo De Paul. La formazione friulana, con l'arrivo del nuovo tecnico, ...

Calciomercato : il Crotone prepara il colpo Coulibaly (RUMORS) : In attesa di tornare in campo dopo la pausa per le gare delle selezioni Nazionali, per il calcio italiano è già tempo delle prime voci di mercato. Tra le squadre che potrebbero attingere a piene mani alla finestra di riparazione di gennaio, in cadetteria, c'è senza dubbio il Crotone. La formazione calabrese, retrocessa all'ultima giornata del precedente campionato di Serie A, punta ad un torneo di vertice con la voglia di tornare subito nella ...