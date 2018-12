Calcio | Serie A 2018-2019 | Cagliari-Roma 2-2 | pareggio amaro per i giallorossi alla

Altro che Juve - il vero spettacolo anche quest’anno è il Napoli : gli Azzurri tengono viva la Serie A con un Calcio-show : Se la Juventus è una certezza e continua a volare verso l’ottavo scudetto consecutivo, la Serie A rimane viva soltanto grazie al Napoli che continua – contro tutti gli scettici – ad essere l’unica vera rivale dei bianconeri per il quarto anno consecutivo. Alla faccia di chi ha sempre considerato il progetto di De Laurentiis una burla da sottovalutare, e i risultati ottenuti negli anni soltanto frutto del caso. E ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Napoli non sbaglia. Doppietta di Milik - Frosinone battuto 4-0 : Non c’è stata veramente partita. Vittoria del Napoli doveva essere, in questo anticipo della quindicesima giornata al San Paolo, e vittoria del Napoli è stata. Gli azzurri si sono imposti per 4-0 (curiosità, stesso risultato del Liverpool in contemporanea in Premier League) sul Frosinone tenendo il passo dell’imbattibile Juventus: i campani restano a 8 lunghezze di svantaggio dai bianconeri. Ora la banda di Carlo Ancelotti può ...

Calciomercato - per Tonali - Andersen e Todibo è sfida tra tre big di Serie A : Calciomercato – Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando […] L'articolo Calciomercato, per Tonali, Andersen e Todibo è sfida tra ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A Calcio in DIRETTA : streaming e aggiornamento in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Inter DALLE ORE 20.30 Signore e signori, il derby d’Italia: domani, venerdì 7 dicembre alle ore 20.30 andrà in scena la sentitissima sfida tra Juventus ed Inter, valida per la quindicesima giornata del campionato di Serie A di calcio. I bianconeri guidano la graduatoria con 40 punti, mentre i nerazzurri sono terzi a quota 29. La sfida a Torino tra le due compagini arriva esattamente ad un ...

Pagelle/ Juventus-Inter - 1-0 - : FantaCalcio - i voti della partita - Serie A 15giornata - - IlSussidiario.net : Pagelle Juventus-Inter , 1-0, : i voti del big match della 15giornata di Serie A, il derby d'Italia , venerdì 7 dicembre, .

Calendario Serie A Calcio oggi - gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming su Sky e DAZN (8 dicembre) : oggi (sabato 8 dicembre) si giocheranno tre partite valide per la quindicesima giornata della Serie A di calcio. Si inizierà alle 15.00 con la sfida del San Paolo tra Napoli e Frosinone. I partenopei hanno vinto 9 delle ultime 12 partite casalinghe e sono pronti a conquistarne un’altra contro i ciociari, che sono invece penultimi in classifica con un solo successo all’attivo. Alle 18.00 la Roma affronterà in trasferta il Cagliari. I sardi sono ...

Calcio - continua il dominio della Juventus sulla Serie A : abbattuta anche l’Inter : Inarrestabile Juve. I bianconeri mettono a segno la quattordicesima vittoria in questa stagione su 15 partite (un solo pareggio contro il Genoa e neanche una sconfitta!) contro l’Inter nel tradizionale Derby d’Italia. Decide il match un colpo di testa di Mandzukic arrivato al 21° minuto del secondo tempo su cross dell’ottimo Joao Cancelo, premiato come MVP della partita insieme a un Chiellini efficacissimo come sempre al centro della difesa. ...

Calcio a 5 - Serie A 2018-2019 : rotonde vittorie di Eboli e Napoli - lunedì il big match Maritime Augusta-Italservice Pesaro : Dove eravamo rimasti? Il campionato di Calcio a 5 di Serie A torna in scena per il nono turno, terzultimo del girone d’andata, nell’ormai canonica versione spezzatino. Tre giorni di grande intensità sul campo da gioco che hanno preso il via nella giornata odierna con ben quattro gare in programma. Alle ore 17.00 la sfida tra Lazio e Meta Catania Bricocity ha dato il via alle danze. I siciliani, reduci dall’amara uscita di scena ...

LIVE Juventus-Inter - Serie A Calcio in DIRETTA : 1-0 - Mandzukic decide il derby d’Italia : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, big match valido per la 15^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. Si preannuncia una sfida rovente allo Stadium di Torino per una grande classica del nostro campionato, il ribattezzato derby d’Italia che come sempre regala grandi emozioni e che questa volta può essere visto anche come uno scontro diretto in ottica scudetto. Da una parte gli imbattuti bianconeri che sono ...

Serie A - 15^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Serie A, 15^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – La Serie A si avvicina alla fine del girone di andata, per il cui traguardo mancano cinque giornate. La prima di queste è la quindicesima, che si giocherà tra oggi, venerdì 7 dicembre, e domenica 10. Apre le danze il Derby d’Italia tra Juventus e Inter, che può avvicinare ulteriormente i bianconeri verso il titolo di campione d’inverno, mentre a chiudere il turno saranno ...