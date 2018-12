Calcio, continua il dominio della Juventus sulla Serie A: abbattuta anche l’Inter

laragnatelanews

(Di sabato 8 dicembre 2018)Inarrestabile Juve. I bianconeri mettono a segno la quattordicesima vittoria in questa stagione su 15 partite (un solo pareggio contro il Genoa e neuna sconfitta!) contronel tradizionale Derby d’Italia. Decide il match un colpo di testa di Mandzukic arrivato al 21° minuto del secondo tempo su cross dell’ottimo Joao Cancelo, premiato come MVPpartita insieme a un Chiellini efficacissimo come sempre al centrodifesa. Non a caso parliamo di due nomi entrati nella Top 11stagione 2017-18 diA. Nel, che comunque ha disputato un buon primo tempo, bene Skriniar, Brozovic e Handanovic. Se la Juve stando a dominare in campionato (prima con undici punti in più del Napoli secondo che è atteso oggi pomeriggio nella gara casalinga contro il Frosinone che contro le big ha sempre perso),rischia di allontanarsidal secondo posto, ...