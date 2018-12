Calcio | Cagliari-Roma 2-2

Cagliari-Roma 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Cagliari-Roma Cagliari (4-3-1-2) Cragno 6,5 – Non vede partire il sinistro di Cristante, potente ma non troppo angolato. Ingannato da una deviazione sulla punizione di Kolarov, che vale il 2-0. Attento due volte su Zaniolo nella ripresa. Srna 6,5 – Sembra non sentire 17 anni che lo separano dal diretto avversario, Kluivert. Prestazione convincente: tanti cross insidiosi, peccato non ci sia Pavoletti a ...

Cagliari-Roma LIVE - Calcio d’inizio : 1′ – Dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Radice, ex allenatore delle due squadre scomparso ieri, ecco il calcio d’inizio! 17:39 – Cambia la formazione del Cagliari: risentimento muscolare per Pavoletti, che non sarà nella formazione titolare e verrà rimpiazzato da Cerri. 17:18 – Nonostante le dichiarazioni di Di Francesco in conferenza – “Manolas non riesce a camminare” – ...

Coppa Italia Calcio 2019 - i risultati di oggi. Novara in paradiso - Sassuolo a fatica - Cagliari corsaro : La giornata odierna del quarto turno eliminatorio della Coppa Italia di calcio ha visto disputarsi tre incontri: successi del Novara, per 3-2 sul Pisa nell’unico scontro tra due squadre di Serie C, del Sassuolo, per 2-1 sul Catania, altra squadra di C che ben si è comportata, e del Cagliari, corsaro per 1-2 in casa del Chievo. Novara-PISA 3-2 Sono stati i novaresi, al “Silvio Piola” ad imporsi 3-2 per effetto delle marcature di ...

Calcio : Coppa Italia - il Cagliari sfida il Chievo per avanzare : Cagliari , e probabilmente anche Chievo, in versione sperimentale stasera al Bentegodi per la sfida di Coppa Italia che vale il passaggio di turno e il successivo match con l'Atalanta. L'unica ...

Calciomercato Cagliari - Giulini : 'Barella a gennaio non parte. Sostituiremo Castro' : Tommaso Giulini fa chiarezza sul Calciomercato del Cagliari. Il presidente rossoblu, a margine di un evento organizzato dalla Regione Sardegna, ha spiegato come Nicolò Barella, giocatore tra i più ...

Calcio - Serie A : i risultati del pomeriggio (2 dicembre). Torino-Genoa 2-1 - Cagliari-Frosinone 1-1 - Sassuolo-Udinese 0-0 : Nel pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 14^ giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio, turno che ha già offerto la netta vittoria della Juventus a Firenze e il successo del Milan nel lunch match contro il Parma. In attesa dei posticipi Roma-Inter e Atalanta-Napoli, la domenica pomeriggio ha offerto degli scontri di metà classifica e delle sfide per la zona retrocessione. Il Torino ha sconfitto il Genoa per 2-1 e si è portato ...

Frosinone-Cagliari 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : Frosinone (3-5-2): Sportiello 6; Goldaniga 5.5, Ariaudo 5.5, Capuano 6; Zampano 6.5, Chibsah 6, Maiello 6 (85′ Ciano sv), Cassata 6.5 (70′ Crisetig 6), Beghetto 6.5; Campbell 6.5 (70′ Pinamonti 5.5), Ciofani 5. All. Longo Cagliari (4-3-2-1): Cragno 6.5; Srna 5.5, Klavan 6, Ceppitelli 5, Padoin 5.5; Barella 5, Bradaric 5 (61′ Faragò 6), Ionita 6 (81′ Dessena sv); Joao Pedro 6.5, Sau 5 (62′ Farias 7); ...

Calciomercato Cagliari - Joao Pedro rinnova fino al 2022 : Il Cagliari ha reso noto attraverso un comunicato ufficiale ciò che Gianluca Di Marzio aveva anticipato a Sky Sport nell'immediato post-partita di Cagliari-Torino, posticipo della 13giornata di Serie A disputato alla Sardegna Arena nel Monday Night. Il brasiliano João Pedro ha firmato il rinnovo del contratto ...

Il Calciomercato oggi – Le mosse di Cagliari e Spal : Il calciomercato oggi – La Spal sta attraversando un momento molto difficile nel campionato di Serie A, dopo un inizio molto positivo gli uomini di Semplici hanno dovuto fare i conti con qualche passo falso di troppo che ha fatto sprofondare la squadra in classifica, adesso il distacco dalla zona rossa è di solo due punti. Più che la classifica a preoccupare sono principalmente le ultime prestazioni, la squadra in particolar modo ha ...

Calcio - Serie A : 0-0 tra Cagliari e Torino con Cragno decisivo tra i pali a salvare i sardi : Termina con un pareggio a reti bianche la 13° giornata del campionato di Serie A 2018-19: 0-0 nella sfida di metà classifica tra il Cagliari e il Torino. Decisive le parate di Alessio Cragno, il migliore in campo del match, che salvano più volte il risultato in favore dei sardi. I granata si portano a 18 punti, gli stessi di Atalanta e Fiorentina, con i bergamaschi che a sorpresa vengono sconfitti per 3-2 in extremis dall’Empoli (il gol di ...

Cagliari-Torino 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Cagliari-Torino – Alla Sardegna Arena, il monday match di Serie A tra Cagliari e Torino si conclude con un noioso 0-0. I granata arrivano in qualche occasione dalle parti di Cragno, ma non riescono a concretizzare. Da segnalare, gli infortuni di Pavoletti e Baselli. Tra i migliori della gara, il portiere dei sardi e il centrale del Toro Nkolou. Insufficienti, invece, Dessena e Soriano. Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6.5; ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari e Torino non si fanno male - 0-0 nel posticipo : Davvero poche emozioni, 45′ dove non ci sono stati tiri in porta e un secondo tempo con i granata in crescita. Si è concluso con uno scialbo 0-0 il posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A di Calcio: al Sant’Elia Cagliari e Torino non si fanno del male e portano a casa un punto a testa. Privati di Walter Mazzarri, colpito da un malore qualche giorno fa, i granata provano a far la partita, soprattutto nella ...