Cagliari-Roma LIVE | calcio d’inizio

Infortunio Pavoletti - l’attaccante salta Cagliari-Roma : Infortunio Pavoletti, il centravanti del Cagliari out contro la Roma, al centro dell’attacco c’è invece Cerri Infortunio Pavoletti, il centravanti del Cagliari costretto a saltare la gara contro la Roma di questa sera. Durante il riscaldamento il centravanti ha accusato un problema fisico che lo ha relegato fuori dall’11 titolare di Maran contro i Giallorossi. Il tecnico cagliaritano ha deciso dunque di schierare Cerri al ...

Cagliari-Roma LIVE - il retroscena sulla presenza di Manolas tra i titolari : 17:18 – Nonostante le dichiarazioni di Di Francesco in conferenza – “Manolas non riesce a camminare” – il centrale greco è regolarmente in campo: “Non doveva giocare per il colpo fortuito subito da Kluivert in allenamento, ma ci teneva fortemente e ha insistito con lo staff medico e con l’allenatore. È un bel segnale per il gruppo”, il racconto dell’inviato di Sky Sport dalla ...

Cagliari Roma LIVE : formazioni ufficiali e risultato in diretta : formazioni ufficiali Cagliari, 4-3-1-2, : Cragno; Srna, Ceppitelli, Klavan, Padoin; Faragò, Bradaric, Ionita; Joao Pedro; Farias, Pavoletti. All. Maran Roma, 4-2-3-1, : Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio,...

Cagliari-Roma LIVE - le scelte degli allenatori : Maran cambia in attacco - difesa titolare per i giallorossi : Cagliari-Roma LIVE – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2 in cui Joao Pedro arretra il suo raggio ...

Cagliari-Roma - le formazioni ufficiali : Maran rivoluziona l’attacco - conferme per Di Francesco : Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. Maran arretra la posizione di Joao Pedro e schiera Farias accanto a ...

Cagliari-Roma - dalle 18.00 La Diretta Di Francesco in emergenza - ma recupera Manolas : Cagliari e Roma si affrontano nella sfida delle ore 18 alla Sardegna Arena in un match valido per la 15a giornata di Serie A: nel capoluogo sardo incrociano i propri destini due squadre che vivono un ...

CAGLIARI ROMA, formazioni ufficiali– Sfida delicatissima per la Roma in Sardegna. I giallorossi, reduci dal pareggio per 2-2 contro l'Inter di settimana scorsa, sono ospiti di un Cagliari a caccia di punti per raggiungere quanto prima la salvezza. Gli uomini di Maran dopo 14 gare sono fermi a 16 punti, a +5 sul Bologna terzultimo.

Roma decimata a Cagliari : Manolas in forte dubbio - ma servono i 3 punti : Roma – La quindicesima giornata di serie A vedrà la Roma impegnata sul campo del Cagliari alle ore 18.00 di questo pomeriggio. Alla Sardegna Arena del capoluogo sardo si daranno così battaglia giallorossi e rossoblù: i primi alla ricerca di una vittoria che manca ormai da quasi un mese (Roma-Samp 4-1) e alla disperata ricerca di punti per risalire la china; i secondi per restare in zone tranquille e raggiungere una serena salvezza il prima ...

Cagliari-Roma probabili formazioni : Barella squalificato - Pellegrini e Manolas out : CAGLIARI ROMA probabili formazioni – Match delicato alla Sardegna Arena dove i locali, nell’anticipo di oggi pomeriggio, inizio ore ore 18, affronteranno i giallorossi ancora alla ricerca della quadratura del cerchio. Il Cagliari arriva al match dopo l’anonimo pareggio per 1-1 raccolto contro il Frosinone. La Roma con il dente avvelenato per i torti arbitrali […] L'articolo Cagliari-Roma probabili formazioni: Barella ...

Cagliari-Roma - Maran tiene alta la tensione : “con Schick possono essere ancora più pericolosi” : Cagliari, Rolando Maran si appresta a vivere un weekend complicato, di fronte si troverà una Roma agguerrita “La Roma è in possesso di un formidabile tasso tecnico, senza punti deboli, con giocatori che possono risolvere la partita in un attimo. I giallorossi pagano un inizio difficile però ora hanno trovato il passo giusto, contro l’Inter hanno giocato molto bene“. L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, non ...