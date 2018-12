Cagliari-Roma | formazioni ufficiali e partita in diretta live

Cagliari-Roma formazioni ufficiali : Ionita mezz’ala - Schick dal 1' : CAGLIARI ROMA, formazioni ufficiali– Sfida delicatissima per la Roma in Sardegna. I giallorossi, reduci dal pareggio per 2-2 contro l’Inter di settimana scorsa, sono ospiti di un Cagliari a caccia di punti per raggiungere quanto prima la salvezza. Gli uomini di Maran dopo 14 gare sono fermi a 16 punti, a +5 sul Bologna terzultimo. […] L'articolo Cagliari-Roma formazioni ufficiali: Ionita mezz’ala, Schick dal 1′ ...

Cagliari-Roma : Pagelle - highlights e tabellino del match : PAGELLA CAGLIARI ROMA – Nell’anticipo di sabato pomeriggio, inizio ore ore 18, si affronteranno alla Sardegna Arena Cagliari e Roma. I locali arrivano al match dopo l’anonimo pareggio per 1-1 raccolto contro il Frosinone. La Roma con il dente avvelenato per i torti arbitrali subiti nel match di domenica sera contro l’Inter. Tutti e due […] L'articolo Cagliari-Roma: Pagelle, highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio ...

Roma decimata a Cagliari : Manolas in forte dubbio - ma servono i 3 punti : Roma – La quindicesima giornata di serie A vedrà la Roma impegnata sul campo del Cagliari alle ore 18.00 di questo pomeriggio. Alla Sardegna Arena del capoluogo sardo si daranno così battaglia giallorossi e rossoblù: i primi alla ricerca di una vittoria che manca ormai da quasi un mese (Roma-Samp 4-1) e alla disperata ricerca di punti per risalire la china; i secondi per restare in zone tranquille e raggiungere una serena salvezza il prima ...

Cagliari-Roma probabili formazioni : Barella squalificato - Pellegrini e Manolas out : CAGLIARI ROMA probabili formazioni – Match delicato alla Sardegna Arena dove i locali, nell’anticipo di oggi pomeriggio, inizio ore ore 18, affronteranno i giallorossi ancora alla ricerca della quadratura del cerchio. Il Cagliari arriva al match dopo l’anonimo pareggio per 1-1 raccolto contro il Frosinone. La Roma con il dente avvelenato per i torti arbitrali […] L'articolo Cagliari-Roma probabili formazioni: Barella ...

Cagliari-Roma - Maran tiene alta la tensione : “con Schick possono essere ancora più pericolosi” : Cagliari, Rolando Maran si appresta a vivere un weekend complicato, di fronte si troverà una Roma agguerrita “La Roma è in possesso di un formidabile tasso tecnico, senza punti deboli, con giocatori che possono risolvere la partita in un attimo. I giallorossi pagano un inizio difficile però ora hanno trovato il passo giusto, contro l’Inter hanno giocato molto bene“. L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, non ...

Cagliari-Roma - Maran : “Domani servirà attenzione e sacrificio” : ROMA-CAGLIARI, Maran- Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Roma, ha presentato il match mettendo i puntini sulle “i” per quel che riguarda alcune tematiche della gara di domani. Il tecnico rossoblù è stato chiaro: servirà una squadra compatta, attenta e votata al totale sacrificio. Roma in pieno allarme, tanti infortuni e attacco […] L'articolo Cagliari-Roma, Maran: “Domani servirà ...

Cagliari-Roma – Dal Var alle scelte tecniche - Di Francesco sincero : “non voglio prendermi alibi - ma ci sono stati degli errori” : Le parole di Di Francesco alla vigilia della sfida tra Cagliari e Roma: il tecnico giallorosso sincero e diretto “Var? Rimpianti potrebbero essere mille. Non voglio prendermi alibi ma ci sono stati molti errori nei nostri confronti. Ma perché non farsi aiutare dal Var? Almeno guardarsi gli episodi con attenzione, poi ci sono errori così evidenti…si chiede scusa ma alla fine chi ci rimette sono gli allenatori e le partite, ...

Probabili Formazioni Cagliari-Roma Serie A - 08-12-2018 : Le Probabili Formazioni di Cagliari-Roma, anticipo della 16^giornata di Serie A. Sabato 8 dicembre ore 18, Sardegna Arena.Cagliari-Roma, sabato 8 dicembre. La Roma ha assoluto bisogno dei tre punti per avvicinarsi al quarto posto, obiettivo minimo della società giallorossa. Arriva a questa partita dopo il pareggio con l’Inter che, polemiche arbitrali a parte, ha regalato molti segnali positivi. Dall’altra parte il Cagliari si ...

Cagliari-Roma - le probabili formazioni : Contro l'Inter è arrivato un 2-2 all'Olimpico, dopo una gara ricca di gol e spettacolo in cui la Roma è riuscita a rimontare due volte i nerazzurri. I giallorossi hanno ora bisogno di punti, ...

Cagliari-Roma probabili formazioni : Barella e Pellegrini out : CAGLIARI ROMA probabili formazioni – Match delicato alla Sardegna Arena dove i locali, nell’anticipo delle 18 di sabato pomeriggio, affronteranno i giallorossi ancora alla ricerca della quadratura del cerchio. Il Cagliari arriva al match dopo l’anonimo pareggio per 1-1 raccolto contro il Frosinone. La Roma con il dente avvelenato per i torti arbitrali subiti nel […] L'articolo Cagliari-Roma probabili formazioni: Barella e ...

Roma - Pellegrini : nuova lesione al flessore destro. Out contro Cagliari e Plzen : Nuovo stop per Lorenzo Pellegrini : il centrocampista era tornato in campo ieri dopo l'infortunio muscolare rimediato contro l'Udinese , ma alla fine della seduta ha accusato un nuovo dolore sempre al ...

Roma - Cristante : 'Serve pazienza con i giovani ma dobbiamo fare di più - a Cagliari tre punti per la continuità' : Roma, Cristante: 'Serve pazienza con i giovani ma dobbiamo fare di più, a Cagliari tre punti per la continuità' Cristante nell'intervista odierna Sky Sport Bryan Cristante , centrocampista della Roma ha parlato a due giorni dalla trasferta contro il Cagliari. Il giocatore è al primo anno nella Capitale: ' Roma ha questo calore particolare, la ...