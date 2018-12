Cagliari-Roma | Di Francesco | “Non si può prendere un gol allo scadere a difesa schierata”

Roma - il suicidio perfetto : il Cagliari - in nove - strappa un clamoroso pari al 95esimo - finisce 2-2 : Ennesimo regalo della Roma. La squadra di Di Francesco, avanti 2-0 contro il Cagliari, butta via tre punti praticamente in tasca incassando al 95' il gol del 2-2 di Sau, con i sardi rimasti in nove ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : Cagliari-Roma 2-2 - pareggio amaro per i giallorossi alla Sardegna Arena : Un pari (2-2) decisamente amaro per la Roma di Eusebio Di Francesco nel match contro il Cagliari, valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I giallorossi avanti di due gol si sono fatti raggiungere dai rossoblu, alla Sardegna Arena, nonostante i sardi abbiano concluso la loro partita 9 contro 11 per le espulsioni di Ceppitelli e di Srna. I capitolini erano andati a segno con Cristante al 14′ e Kolarov al 41′ ma poi Ionita e ...

Cagliari-Roma 2-2 - le pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Cagliari-Roma Cagliari (4-3-1-2) Cragno 6,5 – Non vede partire il sinistro di Cristante, potente ma non troppo angolato. Ingannato da una deviazione sulla punizione di Kolarov, che vale il 2-0. Attento due volte su Zaniolo nella ripresa. Srna 6,5 – Sembra non sentire 17 anni che lo separano dal diretto avversario, Kluivert. Prestazione convincente: tanti cross insidiosi, peccato non ci sia Pavoletti a ...

