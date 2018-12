Cagliari-Roma 0-2 | risultato e diretta live

Cagliari-Roma LIVE : squadre negli spogliatoi per l’intervallo [VIDEO] : INTERVALLO – Roma sul doppio vantaggio alla “Sardegna Arena” grazie ai gol di Cristante e di Kolarov (con la collaborazione di Cerri). I padroni di casa hanno provato a giocare palla a terra, ma il primo pericolo concreto per Olsen è arrivato al 45′. Troppo poco per impensierire i giallorossi, entrati in campo con la giusta convinzione. 45′ – Farias! Il brasiliano arriva davanti a Olsen, che lo ipnotizza ...

Cagliari-Roma LIVE : raddoppio di Kolarov [VIDEO] : 41′ – Kolarov! La Roma passa sul 2-0! Piazzato del terzino e deviazione di Cerri che mette fuori causa Cragno. 36′ – Faragò! Cross di Srna, Cerri viene rimpallato e la palla finisce a Faragò, che calcia e viene deviato in corner da un difensore giallorosso. 29′ – Schick! Kolarov calcia, il ceco prova a metterci il piede ma non ci arriva. 24′ – Il Cagliari prova a giocare palla a terra senza ...

Cagliari-Roma LIVE - gol di Cristante : giallorossi in vantaggio [VIDEO] : 20′ – Cristante! Il Cagliari in difficoltà sui centrocampisti della Roma: stavolta calcia ancora dalla distanza e il pallone sibila sul palo alla sinistra di Cragno. 16′ – Under! Roma vicina al raddoppio! Azione sulla sinistra e cross per Schick, anticipato da Klavan: poi Kluivert riallarga sulla destra e il turco calcia al volo col mancino sfiorando il secondo palo. 14′ – Cristante! Under scappa a ...

Cagliari-Roma LIVE - occasione per Zaniolo : 3′ – Zaniolo! Kolarov appoggia centralmente per il giovane centrocampista, che si libera della marcatura con un movimento senza palla e calcia col sinistro di prima intenzione da fuori, non trovando la porta di poco. 1′ – Dopo il minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Radice, ex allenatore delle due squadre scomparso ieri, ecco il calcio d’inizio! 17:39 – Cambia la formazione del Cagliari: ...

Infortunio Pavoletti - l’attaccante salta Cagliari-Roma : Infortunio Pavoletti, il centravanti del Cagliari out contro la Roma, al centro dell’attacco c’è invece Cerri Infortunio Pavoletti, il centravanti del Cagliari costretto a saltare la gara contro la Roma di questa sera. Durante il riscaldamento il centravanti ha accusato un problema fisico che lo ha relegato fuori dall’11 titolare di Maran contro i Giallorossi. Il tecnico cagliaritano ha deciso dunque di schierare Cerri al ...

Cagliari-Roma LIVE - il retroscena sulla presenza di Manolas tra i titolari : 17:18 – Nonostante le dichiarazioni di Di Francesco in conferenza – “Manolas non riesce a camminare” – il centrale greco è regolarmente in campo: “Non doveva giocare per il colpo fortuito subito da Kluivert in allenamento, ma ci teneva fortemente e ha insistito con lo staff medico e con l’allenatore. È un bel segnale per il gruppo”, il racconto dell’inviato di Sky Sport dalla ...

Cagliari-Roma LIVE - le scelte degli allenatori : Maran cambia in attacco - difesa titolare per i giallorossi : Cagliari-Roma LIVE – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2 in cui Joao Pedro arretra il suo raggio ...

