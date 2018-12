Cagliari | Maran Che carattere

Cagliari-Roma LIVE - le scelte degli allenatori : Maran cambia in attacco - difesa titolare per i giallorossi : Cagliari-Roma LIVE – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2 in cui Joao Pedro arretra il suo raggio ...

Carica Maran : 'Cagliari - devi avere coraggio' : Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', sono recuperati Sau e Ionita . Su Barella squalificato, Lykogiannis e Castro infortunati, Maran sbotta : 'Chi gioca darà un grosso contributo'.

Cagliari-Roma - Maran tiene alta la tensione : “con Schick possono essere ancora più pericolosi” : Cagliari, Rolando Maran si appresta a vivere un weekend complicato, di fronte si troverà una Roma agguerrita “La Roma è in possesso di un formidabile tasso tecnico, senza punti deboli, con giocatori che possono risolvere la partita in un attimo. I giallorossi pagano un inizio difficile però ora hanno trovato il passo giusto, contro l’Inter hanno giocato molto bene“. L’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, non ...

ROMA-CAGLIARI, Maran- Rolando Maran, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Roma, ha presentato il match mettendo i puntini sulle "i" per quel che riguarda alcune tematiche della gara di domani. Il tecnico rossoblù è stato chiaro: servirà una squadra compatta, attenta e votata al totale sacrificio.

Diretta/ Chievo Cagliari - info streaming Rai : Rolando Maran il grande ex della partita - Coppa Italia 2018 - - IlSussidiario.net : Coppa Italia, Diretta Chievo Cagliari e info streaming Rai. Quarto turno della competizione, che determinerà chi affronterà l'Atalanta. Chi passrà il turno?

Diretta Frosinone Cagliari / Risultato live 1-0 - streaming video e tv : Maran opta per qualche cambio - Serie A - - IlSussidiario.net : Diretta Frosinone Cagliari, streaming video e tv: punti importanti per la salvezza in palio allo Stirpe, dove gli isolani sperano di tornare a vincere.

Cagliari - Rolando Maran è pronto per guidare il suo Cagliari nella trasferta in Ciociaria contro il Frosinone : " Pavoletti sta bene. Si è allenato in gruppo, potrà essere della partita" esordisce il ...

Cagliari - Maran : “Abbiamo tenuto bene - grandi meriti al Torino” : Rolando Maran, intervistato ai microfoni di “SkySport” nel post partita, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul match. “Partita condizionata dal vento” “Partita complicata condizionata dal vento, ma soprattutto dal Torino. Loro non ci hanno permesso di ragionare. Però è emerso qualche cosa di positivo perché abbiamo tenuto bene il campo […] L'articolo Cagliari, Maran: ...

DIRETTA Cagliari TORINO / Info streaming video e tv : la sfida delle panchine - Maran vs Mazzarri - Serie A - - IlSussidiario.net : DIRETTA CAGLIARI TORINO, Info streaming video e tv: isolani per blindare la salvezza, granata a caccia di punti utili per inseguire un posto in Europa.

Serie A Cagliari - tegola per Maran : rottura del crociato per Castro : Cagliari - Grave infortunio per Lucas Castro . Gli accertamenti medici svolti all'Ospedale Marino di Cagliari sul fantastista rossoblu dopo l'infortunio nell'allenamento di ieri, hanno evidenziato " ...

Cagliari-Media Day - Maran spiega la tattica : “Droni e filmati” : CAGLIARI MEDIA DAY- Porte aperte ai giornalisti ad Asseminello e spazio alla seduta d’allenamento con successiva spiegazione tattica da parte di Rolando Maran. Il Cagliari si prepara alla sfida di lunedì sera contro il Torino, match fondamentale per confermare l’ottimo inizio di stagione. Allenamento basato su lavoro tattico con conduzione della palla. scarico verso il […] L'articolo Cagliari-Media Day, Maran spiega la tattica: ...