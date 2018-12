Cade e muore anni sotto gli occhi dei colleghi | choc nel cantiere

Perde l'appiglio e Cade nel vuoto : Francesco muore in montagna a 28 anni : La tragedia ieri sui monti del Tonale. A lanciare l'allarme sono stati due alpinisti che lo hanno visto cadere

Muore Cadendo da un albero : Alle ore 19.30 circa di sabato 1° dicembre, il medico del 118 ha constatato il decesso di un uomo di 65 anni, a Saint-Denis. A causare la morte sarebbe stata una caduta da un albero, non è ancora ...

Lecce - Cade in casa da una scala e muore : il cadavere scoperto dopo 2 settimane : Tragedia della solitudine a Lecce dove un uomo di sessantadue anni è stato rinvenuto cadavere nella sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, che viveva solo, sarebbe caduto dalle scale e avrebbe perso i sensi prima di riuscire a chiedere aiuto. L’incidente risalirebbe ad almeno due settimane fa.Continua a leggere

Lecce - 62enne Cade in casa dalla scala e muore : cadavere scoperto dopo due settimane : L'uomo viveva solo, le due figlie si erano allontanate da anni. Ad allertare le forze dell'ordine i condomini, allarmati da un odore nauseabondo proveniente dall'appartamento

Cade dal balcone e muore a 14 anni - quando le dicevano di non sporgersi lei rispondeva : "Scialla papà" : Il volo nel vuoto per diversi metri e l'impatto, fortissimo, che non le ha lasciato scampo. Una quattordicenne è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione al sesto piano di un ...

Roma - il dramma di Chiara : Cade dal balcone e muore a 14 anni - forse un selfie : Il Quartiere Ostiense di Roma, nelle ultime ore, è stato sconvolto da tragedia terribile. Chiara, 14 anni, è caduta dal terrazzino della sua abitazione, in via della villa di Lucina. La ragazzina, è precipitata dal sesto piano mentre i genitori ed il fratellino dormivano. Sulla vicenda - ancora tutta da chiarire - stanno indagando gli uomini della polizia scientifica e del commissariato Colombo. Si pensa ad un tragico incidente ma, per il ...

Dramma in agriturismo nel Chianti : bimbo di 2 anni Cade in piscina e muore : La tragedia scoperto dalla mamma del piccolo che insieme alla nonna lo stava sorvegliando da lontano mentre lui giocava nel giardino della tenuta. Tutto si sarebbe svolto in pochi attimi: il bambino si sarebbe diretto a tutta velocità verso la piscina senza capire il pericolo e poco dopo è caduto nell'acqua.Continua a leggere

Cade per errore dal settimo piano : muore studentessa americana di 20 anni a Trastevere : Sono le tre di notte. Un gruppo di studentesse americane nell’appartamento in affitto a Via Ippolito Nievo, nella zona di Trastevere a Roma sono ancora sveglie nel cuore della notte. Lei Olivia, 20 anni, solare, piena di vita dopo una serata allegra con la sua comitiva, va in bagno e forse per fare uno scherzo agli amici o per essere rimasta chiusa dentro in cerca di una via di fuga ha aperto la finestra per rientrare nella stanza dove ...

Tragedia a Roma : bimba Cade dal quinto piano e muore - ancora ignote la cause : Una bambina è morta a Roma in zona San Paolo dopo esser caduta dal quinto piano del palazzo in cui risiedeva con la famiglia. È successo in via Villa di Lucina. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Colombo e i sanitari del 118: inutili i tentativi di rianimare la piccola, che è morta sul colpo appena dopo la caduta. Sono attualmente in corso i rilievi della polizia scientifica e le indagini che dovranno far luce sul motivo ...

