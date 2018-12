Bundesliga | Dortmund inarrestabile | tutto facile per il Bayern Monaco

Bundesliga : Dortmund avanti tutta : ANSA, - ROMA, 1 DIC - Continua la marcia trionfale del Borussia Dortmund che, nella 13/a giornata della Bundesliga, piega anche anche la resistenza del Friburgo, battuto per 2-0. Di Reus al 40' del ...

Bundesliga - il Dortmund non si ferma più. Vince anche il Bayern : TORINO - Il Borussia Dortmund non si ferma più e conquista tre punti anche contro l'ostico Friburgo , battuto 2-0 davanti ai propri tifosi. Torna al successo anche il Bayern Monaco , che non perde ...

Bundesliga - il Borussia Dortmund vince ancora : insegue il Bayern Monaco : Borussia Dortmund inseguito dal Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga, 2-0 contro il Friburgo per Reus e soci Vittoria in vetta alla classifica per il Borussia Dortmund, capolista, che si impone 2-0 contro il Friburgo nella sfida valida per la 13esima giornata di Bundesliga, a decidere l’incontro disputato al Signal Iduna Park le reti di Reus su rigore al 40′ e Alcacer al 91′. Bene anche il Bayern Monaco, i campioni di ...

Bundesliga - dodicesima giornata : i risultati delle partite del sabato. Pari Bayern - il Dortmund allunga in vetta : Bayern MONACO-DUSSELDORF 3-3 17' Süle , B, , 20', 58' Müller , B, , 44', 77', 93' Lukebakio Il Bayern continua il suo momento negativo e rimanda l'appuntamento con la vittoria per il terzo ...

Bundesliga : il Bayern non vince più - Dortmund ancora imbattuto : TORINO - Il Bayern Monaco non sa più vincere. La squadra di Kovac si è fatta riprendere in extremis dal Dusseldorf che ha firmato il 3-3 finale al 93' con la tripletta personale del giovane Lukebakio. ...

Bundesliga - il Borussia Dortmund vola : il Bayern Monaco frena ancora : Il Bayern Monaco non va oltre il pareggio contro il Fortuna Dusseldorf, occasione d’oro per il Borussia Dortmund che vince col Mainz Il Borussia Dortmund prosegue la sua corsa in vetta alla Bundesliga battendo 2-1 in trasferta il Mainz, continua invece a perdere terreno rispetto alle prime il Bayern Monaco che non va oltre il 3-3 in casa con il Fortuna Dusseldorf. Per quanto riguarda il Dortmund, i gialloneri si impongono nel match ...

Bundesliga : Lukebakio tris! Crisi Bayern. E il Dortmund scappa - +9 : Nella dodicesima giornata di Bundesliga stecca ancora il Bayern Monaco che pareggia in casa per 3-3 col Fortuna Düsseldorf, trascinato dalla tripletta di Lukebakio. A comandare il torneo c'è sempre il ...

Bundesliga - il Borussia Dortmund ribalta il Bayern. M'Gladbach secondo : TORINO - Il Borussia Dortmund tenta la fuga in Bundesliga e lo fa dopo essersi bruciata con le fiamme dell'Inferno. Al Signal Iduna Park , i padroni di casa battono 3-2 un Bayern Monaco capace di ...

Bundesliga - B. Dortmund-Bayern Monaco 3-2 : doppietta di Lewandowski e Reus. La decide Paco Alcacer : Ancora Paco Alcacer, l'uomo della Provvidenza dello spumeggiante inizio di stagione del Borussia. L'ottavo gol in sette partite dello spagnolo decide la sfida contro il Bayern Monaco e lancia gli ...

Bundesliga - il Borussia M'Gladbach mette pressione a Dortmund e Bayern : TORINO - Chiamato all'importante test per misurare le proprie reali ambizioni, in casa della quinta in classifica con 17 punti, il Werder , manda un importante messaggio alla Bundesliga il Borussia ...

Bundesliga - decima giornata : i risultati delle partite del sabato. Pari Bayern - il Borussia Dortmund torna a +4 : La decima giornata di Bundesliga ha nuovamente riservato grandi sorprese. Dopo il passo falso di settimana scorsa del Borussia Dortmund, nel primo sabato di novembre a fermarsi è questa volta il ...