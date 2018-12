Bull 2 su Rai2 verso il finale di stagione tra redenzione e amore malato | trame 8 e 15

Bull 2 su Rai2 con la guest star Dana Delany di Body of Proof - anticipazioni 1° e 8 dicembre : Nuovo doppio appuntamento con Bull 2 su Rai2, stasera 1° dicembre in prima assoluta. La grande guest star del secondo episodio è Dana Delany, attrice conosciuta al pubblico per le serie Body of Proof e Desperate Housewives. Si intitola "Insabbiamento" l'episodio 2x17 di stasera, di cui la sinossi: Bull accetta di aiutare la figlia di Chunk, Anna (la guest star Jazzy Wiliams), quando la sua professoressa di giornalismo, Chloe (Nikki M. ...

Bull 2 su Rai2 tra un episodio di lucida follia e un cold case - anticipazioni 24 novembre e 1° dicembre : Continua l'appuntamento con Bull 2 su Rai2. La serie con protagonista Michael Weatherly, ex di NCIS, dovrebbe proseguire con un doppio episodio ogni sabato sera, fino al finale della seconda stagione (la terza, in onda negli USA è ancora inedita in Italia). Vediamo le anticipazioni di Bull trasmesse stasera, 24 novembre, su Rai2. Si intitola "lucida follia" il primo episodio in onda stasera, più precisamente il 2x15 della stagione, di cui vi ...

Nuovo doppio episodio di Bull 2 su Rai2 e poi stop alla programmazione? Trame 17 novembre : Torna Bull 2 su Rai2 per un doppio appuntamento serale. Sabato 17 novembre andranno in onda due nuovi episodi della seconda stagione che vedranno il protagonista (interpretato da Michael Weatherly) alle prese con un donna accusata dell'omicidio del marito, e un caso di governo che richiede la sua assistenza. La programmazione di Bull 2 su Rai2 dovrebbe subire un freno la prossima settimana, dato che non vi è alcuna informazione circa la sua ...