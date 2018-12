Brexit,il 52% ora a favore del 'remain'

: Brexit: sondaggio, 52% ora a favore del 'remain' - cjmimun : Brexit: sondaggio, 52% ora a favore del 'remain' - laperlaneranera : RT @laperlaneranera: Strategia studiata per essere ponte levatoio, per il Commonwealth delle nazioni; 52 Stati che importano merci senza pa… - laperlaneranera : Strategia studiata per essere ponte levatoio, per il Commonwealth delle nazioni; 52 Stati che importano merci senza… -

La maggioranza dei britannici ora pensa che il Paese dovrebbe rimanere all'interno dell'Unione europea. Lo affermano i risulati di un nuovo sondaggio. Il 52% dei cittadini è adel '': un sostegno aumentato di mese in mese dall'estate scorsa fino a superare il 50% a dicembre quando sono emerse le complesse realtà dellaPer la metà delle persone l'accordo un "cattivo affare" per il Regno Unito. Molti, inoltre, sostengono che i deputati dovrebbero respingere l'intesa nel voto di martedì in Parlamento.(Di domenica 9 dicembre 2018)