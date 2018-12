Brexit | ministro Rudd | piano B possibile

Mercato Ue - Brexit e fame inglese : in Uk un ministro pensa agli approvvigionamenti alimentari : Per la prima volta dalla seconda guerra mondiale in Inghilterra è stato nominato uno specifico ministro incaricato degli approvvigionamenti alimentari del Paese. Per la prima volta in assoluto ciò accade in tempo di pace. La trattativa tra UE e UK va avanti e ci siamo abituati a pensare che tutto ciò riguardi finanza e aspetti burocratici quando invece è nel quotidiano di europei (italiani) ed inglesi che ...

Barclay è nuovo ministro per la Brexit : ANSA, - ROMA, 16 NOV - Il sottosegretario alla Sanità Stephen Barclay è stato nominato nuovo ministro per la Brexit. Lo riporta il Guardian. Poco conosciuto, Barclay è stato direttore della Barclays ...

Brexit : aria di sfiducia per la May - il ministro Gove minaccia le dimissioni : Tira aria di sfiducia a Londra per il premier Theresa May. A tutti i componenti del Governo britannico è stato chiesto di annullare qualsiasi impegno per oggi e rientrare a Londra. E' quanto riferisce ...

Tensioni nel governo britannico - si dimette il ministro per la Brexit Raab : Londra - Il ministro britannico per la Brexit, Dominic Raab , si è dimesso. Lo ha annunciato su Twitter. 'Oggi mi sono dimesso da segretario per la Brexit. N on posso in buona coscienza sostenere i ...

Brexit - si dimette il ministro responsabile Raab : All'indomani dell'approvazione dell'accordo con Bruxelles per l'uscita dall'Ue, lascia Raab. May in difficoltà e se ne va pure il sottosegretario per l'Irlanda del Nord Crolla la sterlina.

Brexit - nel governo May dimissioni a raffica : via il ministro Raab e quello per l'Irlanda del Nord : Pioggia di dimissioni dopo il via libera del governo May all'accordo con l'Unione Europea sulla Brexit. Il primo a dimettersi è stato Shailesh Lakhman Vara, il segretario di stato del...

Dimissioni a raffica nel governo May : via il ministro per la Brexit e quello per l'Irlanda del Nord : Pioggia di Dimissioni dopo il via libera del governo May all'accordo con l'Unione Europea sulla Brexit. Il primo a dimettersi è stato Shailesh Lakhman Vara, il segretario di stato del governo May per ...

Dominic Raab - ministro per Brexit del governo britannico - si è dimesso : Dominic Raab, ministro per Brexit del governo britannico, ha annunciato giovedì mattina le sue dimissioni, poche ore dopo che il governo del Regno Unito aveva trovato un’intesa sulla bozza di accordo su Brexit. Raab ha detto di non poter appoggiare

Brexit - si dimette il ministro per l’Irlanda del Nord : “L’accordo raggiunto non ci libera dai ceppi dell’Ue” : Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato che il 25 novembre si terrà un vertice Ue straordinario per la Brexit, per firmare l’accordo di ritiro. L’annuncio è stato dato durante una conferenza stampa congiunta con il capo negoziatore dell’Ue Michel Barnier al termine di un incontro giovedì mattina. Intanto però il governo di Theresa May perde pezzi dopo il raggiungimento dell’intesa con Bruxelles. Il ministro britannico ...

Gran Bretagna - si dimette il ministro dei Trasporti Jo Johnson 'La Brexit è un fallimento' : ... May è finita in un vicolo cieco: per come stanno le cose il Regno Unito 'sarà destinato o a un rapporto di vassallaggio, forse infinito, nei confronti dell'Europa, che indebolirà la nostra economia, ...

Brexit : ex ministro - bocciare piano May : ANSA, - LONDRA, 14 OTT - L'ex ministro britannico euroscettico David Davis ha esortato il governo a ribellarsi al piano proposto alla Ue dalla premier, Theresa May, sui termini per l'uscita della Gran ...