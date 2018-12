Boxe femminile | Campionati Italiani 2018 | in archivio le semifinali | domani si assegnano

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : definite le semifinali a Pescara - ci sono Canfora e Carini : Al PalaSport Giovanni Paolo II di Pescara si sono disputati i quarti di finale dei Campionati Italiani Assoluti di Boxe femminile. Si sono così definite le semifinali. A differenza di quanto annunciato alla vigilia dell’evento, non hanno partecipato diverse big del nostro movimento come Alessia Mesiano e Irma Testa. Spiccano invece Angela Carini (69 kg) e Assunta Canfora (75 kg), entrambe in semifinale dove se la dovranno vedere contro ...

Boxe femminile - Campionati Italiani 2018 : sorteggiati i tabelloni - presenti tutte le big azzurre : A Pescara si disputano i Campionati Italiani Assoluti 2018 di Boxe, la 96^ edizione maschile è incominciata ieri con la disputa dei quarti di finale. Oggi spazio alle donne, in palio i pass per le semifinali di domenica. A Montesilvano si è disputato il sorteggio dei vari tabelloni della competizione in rosa che si preannuncia particolarmente interessante vista la presenza di diverse big della nostra Nazionale come Alessia Mesiano, Irma Testa, ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : assegnati i dieci titoli - tutti i risultati e le nuove Campionesse : A New Delhi (India) si sono conclusi i Mondiali 2018 di Boxe femminile, oggi nella capitale sono stati assegnati i dieci titoli in palio. Di seguito tutti i risultati degli atti conclusivi della rassegna iridata, ricordiamo che l’Italia torna a casa senza medaglie e con solo due atlete ai quarti di finale (Alessia Mesiano e Flavia Severin): 48 KG – L’indiana Mary Kom conquista il sesto titolo iridato della carriera. ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Raffaele Bergamasco sultano d’India - ben 4 medaglie! Quando l’Italia si fa scappare i tecnici preparati… : La rivincita di Raffaele Bergamasco passa da New Delhi, dai Mondiali di Boxe femminile che la sua India sta ospitando nella Capitale. Lello ha infatti sposato la causa del Paese asiatico da un paio di stagioni, dopo aver interrotto i rapporti con la Federazione Italiana in seguito alle deludenti Olimpiadi di Rio 2016 dove il settore maschile aveva chiuso senza medaglie. Il coach di Torre Annunziata, che aveva guidato le azzurre dal 2001 al 2007 ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Flavia Severin si arrende a Demir - finisce l’avventura dell’Italia senza medaglie : L’Italia termina la propria avventura ai Mondiali 2018 di Boxe femminile che si stanno disputando a New Delhi (India): nessuna azzurra è riuscita a qualificarsi alle semifinali e dunque torniamo a casa senza nemmeno una medaglia come non accadeva dal 2010. Dopo l’eliminazione di Alessia Mesiano, che difendeva il titolo tra le 57 kg, si è dovuta arrendere anche Flavia Severin nei quarti di finale della categoria +81 kg. Il nostro ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Alessia Mesiano eliminata da Betrian ai quarti di finale - addio medaglie per la Campionessa : Alessia Mesiano si deve fermare ai quarti di finale dei Mondiali 2018 di Boxe femminile che si stanno disputando a New Delhi (India) e deve dunque dire addio al sogno di difendere il titolo iridato che aveva conquistato due anni fa tra i pesi piuma (57 kg). L’azzurra, che in precedenza aveva avuto la meglio sull’insidiosa turca Esra Yildiz e sulla quotata irlandese Michaela Walsh, si è dovuta arrendere per split decision (4-1) al ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Assunta Canfora e Francesca Amato escono di scena agli ottavi di finale : Dopo il successo firmato da Alessia Mesiano nella categoria (57 kg) che si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di Boxe femminile 2018 in corso di svolgimento a Nuova Delhi, non arrivano buone notizie dalle altre azzurre impegnate sul ring quest’oggi nella rassegnai iridata. La medaglia di bronzo agli Europei Assunta Canfora (75 kg) è stata superata nettamente (5-0) dalla britannica Natasha Louise Gale. Un match che non ha avuto ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Alessia Mesiano approda ai quarti di finale dei pesi piuma! : Arriva una vittoria importantissima per Alessia Mesiano ai Mondiali di Boxe femminile 2018 in corso di svolgimento a Nuova Delhi. La campionessa in carica dei pesi piuma (-57 kg) si è qualificata per i quarti di finale, sconfiggendo per split decision la temibile irlandese Michaela Walsh ai punti e con verdetto non unanime per 4-1. I tabellini dei giudici: 27-30, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28. Un match in cui la 26enne laziale si è dimostrata ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Alessia Mesiano supera la turca Esra Yildiz e accede agli ottavi di finale : Esordio vincente per Alessia Mesiano nei Mondiali femminili di Boxe in corso a Nuova Delhi, India: l’azzurra, impegnata nei 57 kg, ha superato per decisione non unanime (3-0) la turca Esra Yildiz ed è dunque qualificata per gli ottavi di finale, in cui se la vedrà con l’irlandese Michaela Walsh. E’ già stabilito che le due pugili si troveranno di fronte nella sessione serale di martedì. L’italiana, che il titolo mondiale ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Roberta Mostarda esce nei sedicesimi - vince per 4-1 la canadese Hagnighat-Joo : Saluta la rassegna iridata di Boxe femminile Roberta Mostarda: a Nuova Delhi l’azzurra, che ai trentaduesimi della categoria -51 kg aveva superato la serba Nina Radovanovic per 4-1, oggi cede il passo con lo stesso punteggio alla canadese Sara Hagnighat-Joo, beneficiaria di un bye al primo turno. L’azzurra viene superata dall’avversaria ed è così la terza azzurra eliminata dopo Giulia De Laurenti nei 54 kg ed Irma Testa bei 60 ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Angela Carini incanta! Spazzata via la fortissima Ryan - la giovane azzurra vola agli ottavi! : Grandissima impresa sportiva di Angela Carini che ha letteralmente surclassato l’inglese Sandy Ryan ai sedicesimi di finale della categoria 69 kg ai Mondiali 2018 di Boxe femminile che si stanno disputando alla Jadhav Indoor Hall di New Delhi (India). L’azzurra si è imposta per split decision (4-1) nei confronti della quotatissima rivale, argento ai Mondiali 2014 e oro ai Giochi del Commonwealth di inizio anno. Si tratta di un vero e ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : Irma Testa subito eliminata dall’inglese Paige Murney : Termina subito l’avventura di Irma Testa ai Mondiali di Boxe femminile in corso di svolgimento a Nuova Delhi (India). La 20enne di Torre Annunziata è stata sconfitta per split decision (1-4) ai sedicesimi di finale dei pesi leggeri (-60 kg) dall’inglese Paige Murney, argento ai Giochi del Commonwealth 2018 e bronzo ai Campionati UE 2017. Mani tra i capelli per i tecnici azzurri al momento del verdetto, evidentemente convinti che sul ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : l’analisi del tabellone delle azzurre. Sorteggio durissimo per Mesiano e Carini : Si sono svolti i sorteggi dei tabelloni ai Mondiali di Boxe femminile 2018 che scatteranno domani a Nuova Delhi. Una rassegna iridata particolarmente attesa dall’emergente Nazionale di casa, allenata dall’ex-ct della selezione maschile italiana Raffaele Bergamasco. L’urna non si è rivelata benevole con la maggioranza delle azzurre. Andiamo a scoprire i tabelloni ed il possibile cammino delle nostre portacolori. TABELLONI ...

Boxe femminile - Mondiali 2018 : gli incroci delle Azzurre dopo il sorteggio. Roberta Mostarda sarà la prima a salire domani sul ring : Ci siamo. Da domani il Mondiale 2018 di Boxe femminile avrà finalmente inizio a New Delhi (India) e fino al 24 novembre ci sarà tanto da combattere e lottare per essere parte della tanto ambita zona medaglie. L’Italia si presenta con buone possibilità e sul ring cercherà di regalare grandi soddisfazioni ai nostri colori. Queste le Azzurre presenti alla rassegna iridata: 48 kg – Roberta Bonatti 51 kg – Roberta Mostarda 54 kg ...