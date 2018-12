Biathlon | sprint femminile Pokljuka | Dorothea Wierer seconda dietro alla finlandese

Biathlon - Dorothea Wierer si esalta a Pokljuka : l’azzurra si prende uno splendido podio nella sprint : L’azzurra si piazza al secondo posto nella gara sprint di Pokljuka, battuta solo dalla finlandese Makarainen Una meravigliosa Dorothea Wierer sale sul podio a Pokljuka nella gara sprint. Perfetta al poligono, dove trova lo zero a terra e in piedi con il miglior shooting time e il miglior range time in assoluto, l’altoatesina va forte anche sugli sci ed è costretta ad arrendersi soltanto alla veterana finlandese Kaisa ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sognano un grande risultato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 7.5 km Sprint femminile a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi slovene va in scena la prova più spettacolare della settimana di gara di questo atto iniziale. Sono diverse le atlete da osservare con attenzione: la ceca Veronika Vitkova, medaglia di bronzo nel format a PyeongChang, la detentrice della Sfera di Cristallo Anastasiya Kuzmina, deludente ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 dicembre : l’Italia ci crede nello sci alpino - Vittozzi e Wierer nella sprint di Biathlon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali (oggi sabato 8 dicembre). Giornata dell’Immacolata particolarmente ricca e avvincente tra neve e ghiaccio, ce ne sarà davvero per tutti i gusti e l’Italia può giocarsi delle carte davvero molto importanti. Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer partono per ottenere un risultato molto importante nella sprint di biathlon a Pokljuka, Federica Brignone invece ci può provare nel ...

Biathlon oggi - Sprint femminile 7 - 5 km Pokljuka 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : La prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka, in Slovenia, riserverà una prova spettacolare, ovvero la 7.5 km Sprint femminile. Una prova in cui la velocità sugli sci e la precisione sui due poligoni farà come al solito la differenza. Una gara che sarà decisa dai particolari. Ad aprire le danze sarà la ceca Veronika Vitkova, bronzo olimpico a PyeongChang in questo format. A seguire il riferimento statunitense Susan Dunklee, altra ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della sprint femminile. Programma - orari e tv : Entra nel vivo anche per le donne a Pokljuka, in Slovenia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, sabato 8 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in Programma la 7.5 km sprint femminile, che vedrà al via ben cinque italiane e che andrà a determinare l’ordine di partenza delle migliori 60 atlete della 10 km pursuit del giorno successivo. Di seguito il Programma completo della 7.5 km sprint femminile di Pokljuka ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : domani la 7.5 km sprint femminile. Ancora fuori Eckhoff - Vittozzi e Wierer per la rivincita : Entra nel vivo anche per le donne a Pokljuka, in Slovenia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, sabato 8 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 7.5 km sprint femminile, che vedrà al via ben cinque italiane e che andrà a determinare l’ordine di partenza delle migliori 60 atlete della 10 km pursuit del giorno successivo. Cominciamo dalle assenti: mancherà la tedesca Laura Dahlmeier, ma questo si ...

Biathlon – Sprint di Pokljuka : successo a Johannes Boe - Hofer migliore azzurro : Johannes Boe domina la Sprint a Pokljuka. Hofer è 17°, Bormolini davanti a Fourcade, Chenal mai così bene in carriera Due italiani davanti al campionissimo Martin Fourcade non bastano a conquistare un podio o un piazzamento nella top ten nella gara Sprint di Pokljuka. Se in Lukas Hofer (19°) prevarrà il rammarico per gli errori al tiro, per Thomas Bormolini resta comunque una piccola soddisfazione, aggiunta a un risultato (il 23° ...

Biathlon - Sprint Pokljuka 2018 : Johannes Boe vince quasi in scioltezza - Martin Fourcade fuori dai 20! 19° Lukas Hofer : Il norvegese Johannes Boe domina la Sprint della Coppa del Mondo di Biathlon disputata a Pokljuka, stacca tutti nonostante un errore in piedi al poligono e si prende i favori del pronostico anche nell’inseguimento di domenica, dove il transalpino Martin Fourcade partirà con oltre un minuto di ritardo. Indietro gli italiani, il migliore è Lukas Hofer, 19° a 1’04″8, con un errore a terra ed uno in piedi. Nella prima parte di gara ...

LIVE Biathlon - Sprint Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lukas Hofer cerca la gara perfetta - Fourcade per il bis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 10 km Sprint maschile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, e l’individuale di ieri, si continua a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, venerdì 7 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 10 km Sprint maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Partiamo da ...

Biathlon oggi - Sprint maschile 10 km Pokljuka 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : E dopo la giornata dedicata all’individuale maschile e femminile, è la volta della 10 km Sprint riservata agli uomini nella prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). Una gara che potrebbe riservare tante sorprese e ogni minimo errore al poligono potrà costare caro. Ci si aspetta un confronto diretto tra il francese Martin Foucade, trionfatore ieri sui quattro poligoni, e il norvegese Johannes Boe. I due ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della sprint maschile. Programma - orari e tv : Prima uscita per quanto riguarda la sprint nella Coppa del Mondo di Biathlon al maschile. A Pokljuka, in terra slovena, va in scena la 10 chilometri con due poligoni: grande favorito ovviamente ancora Martin Fourcade che oggi si è imposto nell’individuale. A lanciare la sfida il norvegese Johannes Boe che dovrà però limitare gli errori. L’Italia punta nuovamente su Lukas Hofer e Dominik Windisch. Di seguito il Programma completo ...