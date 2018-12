Biathlon oggi | Sprint femminile 7 | 5 km Pokljuka 2018 | orario d’inizio e come vederla in

Biathlon oggi - Sprint maschile 10 km Pokljuka 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : E dopo la giornata dedicata all’individuale maschile e femminile, è la volta della 10 km Sprint riservata agli uomini nella prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon a Pokljuka (Slovenia). Una gara che potrebbe riservare tante sorprese e ogni minimo errore al poligono potrà costare caro. Ci si aspetta un confronto diretto tra il francese Martin Foucade, trionfatore ieri sui quattro poligoni, e il norvegese Johannes Boe. I due ...

Biathlon oggi - Individuale maschile 20 km Pokljuka 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : Dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 10.15 è in programma la 20 km Individuale maschile, che vedrà al via ben sei italiani. Di seguito il programma completo della 20 km Individuale maschile di Pokljuka con gli orari ...

Biathlon oggi - Individuale femminile 15 km Pokljuka 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : Dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 15 km Individuale femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Di seguito il programma completo della 15 km Individuale femminile di Pokljuka con gli ...

LIVE Biathlon oggi - Individuale maschile Pokljuka 2018 in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domenica c’è stato l’antipasto, con le due staffette miste, oggi però si inizia ufficialmente con la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. In quel di Pokljuka (Slovenia) va in scena infatti la prima gara Individuale della stagione, per quanto riguarda il circuito al maschile. 20 chilometri con quattro poligoni: ben cento atleti in gara, sei a rappresentare il Bel Paese. Attesissimo ovviamente il duello tra il norvegese Johannes Boe ...

Biathlon oggi - Individuale maschile 20 km Pokljuka 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. I pettorali di partenza : Dopo l’assaggio delle due staffette miste, con il terzo posto del quartetto nostrano composto da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lukas Hofer, è la volta della prima gara Individuale di questa Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon sulle nevi di Pokljula (Slovenia). Assisteremo infatti alla 20 km maschile che vedrà al via ben 100 atleti a rappresentare 30 Paesi diversi. Tra le fila azzurre saranno sei gli alfieri che ...