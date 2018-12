Biathlon | Dorothea Wierer si esalta a Pokljuka | l’azzurra si prende uno splendido podio

LIVE Biathlon - Sprint femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in lotta per il podio. Makarainen scatenata! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 7.5 km Sprint femminile a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi slovene va in scena la prova più spettacolare della settimana di gara di questo atto iniziale. Sono diverse le atlete da osservare con attenzione: la ceca Veronika Vitkova, medaglia di bronzo nel format a PyeongChang, la detentrice della Sfera di Cristallo Anastasiya Kuzmina, deludente ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sognano un grande risultato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della 7.5 km Sprint femminile a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon. Sulle nevi slovene va in scena la prova più spettacolare della settimana di gara di questo atto iniziale. Sono diverse le atlete da osservare con attenzione: la ceca Veronika Vitkova, medaglia di bronzo nel format a PyeongChang, la detentrice della Sfera di Cristallo Anastasiya Kuzmina, deludente ...

Biathlon - Lisa Vittozzi sesta nella tappa di CdM a Pokljuka : un gradino più in basso Dorothea Wierer : Vittozzi, sesto posto da record a Pokljuka, è il suo miglior risultato nella 15 km. Wierer chiude al settimo posto Il sogno di un podio nella prima individuale della stagione è sfumato piano piano, ma le azzurre si confermano nell’élite del Biathlon mondiale con una bellissima gara che produce comunque un doppio piazzamento nella top ten e un piccolo record per Lisa Vittozzi. Il sesto posto di Pokljuka, infatti, è il suo miglior ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dzhyma sorprende tutte nell’individuale - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sfiorano il podio : Una gara per cuore forti. Difficile definire in modo diverso la 15 km individuale femminile di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Una prova decisa sul filo di lana e all’ultimo giro tra due atlete che mai avevano posto la loro firma sul podio più alto in questa competizione. Parliamo della polacca Monika Hojnisz e dell’ucraina Yuliia Dzhyma, straordinarie quest’oggi e mai a ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dzhyma sorprende tutte nell’individuale - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sfiorano il podio : Una gara per cuore forti. Difficile definire in modo diverso la 15 km individuale femminile di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Una prova decisa sul filo di lana e all’ultimo giro tra due atlete che mai avevano posto la loro firma sul podio più alto in questa competizione. Parliamo della polacca Monika Hojnisz e dell’ucraina Yuliia Dzhyma, straordinarie quest’oggi e mai a ...

LIVE Biathlon - 15 km femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer chiudono sesta e settima : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 15 km individuale femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Dunque nessuno spostamento di ...

LIVE Biathlon - 15 km femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer giù dal podio per pochi secondi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 15 km individuale femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Dunque nessuno spostamento di ...

LIVE Biathlon - 15 km femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer in lotta per il podio dopo 4 poligoni! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 15 km individuale femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Dunque nessuno spostamento di ...

LIVE Biathlon - 15 km femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer subito all’attacco. Un errore in piedi per entrambe - per il podio si fa dura : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 15 km individuale femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Dunque nessuno spostamento di ...

LIVE Biathlon - 15 km femminile Pokljuka 2018 in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer subito all’attacco! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 15 km individuale femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon: dopo l’antipasto domenicale delle staffette, con tanto di podio per l’Italia nella mista, si inizia a fare sul serio a Pokljuka, in Slovenia. Oggi, giovedì 6 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 15 km individuale femminile, che vedrà al via ben cinque italiane. Dunque nessuno spostamento di ...

Biathlon - Dorothea Wierer pronta per la stagione di Coppa del Mondo : “l’obiettivo è restare nella top 5” : Dorothea Wierer si prepara alla nuova stagione di Coppa del Mondo di Biathlon, indicando quelli che saranno i suoi obiettivi Dorothea Wierer è l’atleta di punta del Biathlon italiano, stando ai risultati delle ultime stagioni. “Spero di riuscire a confermarmi nelle prime cinque di Coppa del Mondo – ha spiegato l’altoatesina a FISI Tv (clicca qui per il video) -. Sicuramente non è facile perché il Biathlon comprende ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer “Voglio confermarmi tra le migliori - spero di non ammalarmi” : Dorothea Wierer si prepara a vivere il primo appuntamento di Coppa del Mondo a Pokljuka e l’azzurra si è raccontata in un’intervista a FISI Tv. Wierer ha parato della sua stagione: “spero di riuscire a confermarmi nelle prime cinque di Coppa del Mondo. Sicuramente non è facile perché il Biathlon comprende due sport, il fondo e il tiro, e deve combaciare tutto. È difficile, ma alla fine ho sempre raggiunto quello che ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer e la voglia di rivincita. La gemma delle Alpi vuole tornare a vincere : Dorothea Wierer si avvia alla sua nona stagione in Coppa del Mondo con motivazioni ed ambizioni importanti. Dopo aver chiuso le ultime tre stagioni nella top 5 della classifica generale, l’atleta nativa di Rasun delle Fiamme Gialle è indicata al pari di Lisa Vittozzi come una delle favorite nella lotta per la sfera di cristallo. Archiviata la delusione olimpica dove non ha trovato le condizioni per potersi esprimere al meglio, Wierer è ...