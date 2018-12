Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : le startlist e i pettorali di partenza degli inseguimenti di domenica 9 dicembre. Programma - orari e tv : Si chiude a Pokljuka, in Slovenia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, domenica 9 dicembre, a partire dalle ore 11.45 è in Programma la 12.5 km pursuit maschile, mentre dalle ore 14.45 si terrà la 10 km pursuit femminile. Saranno al via nove azzurri, quattro tra gli uomini e cinque tra le donne. Di seguito il Programma completo della 12.5 km pursuit maschile e della 10 km pursuit femminile di Pokljuka con gli ...

Biathlon - Dorothea Wierer in testa alla classifica di Coppa del Mondo! L’azzurra conquista il pettorale giallo : Dorothea Wierer ha conquistato il pettorale giallo! L’azzurra vola al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon dopo che si sono disputate due gare a Pokljuka (individuale e sprint): il secondo posto odierno ha permesso all’altoatesina di prendersi il primo posto con 90 punti complessivi, sei lunghezze di vantaggio nei confronti della polacca Monika Hojnisz e nove sull’ucraina Yuliia Dzhima e ...

Classifica Coppa del Mondo Biathlon femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dorothea Wierer magica - seconda con un poligono irreale! : La finlandese Kaisa Mäkäräinen si aggiudica la 7.5 km sprint femminile a Pokljuka (Slovenia), sede del primo round della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. La tre volte vincitrice della classifica generale è riuscita condensare la sua eccellente condizione sugli sci stretti ed una grande precisione dal poligono, dimostrato dallo zero. Una prestazione sugli scudi per lei con distacchi importanti inflitti alle altre nelle frazioni di fondo che ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della sprint femminile. Programma - orari e tv : Entra nel vivo anche per le donne a Pokljuka, in Slovenia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, sabato 8 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in Programma la 7.5 km sprint femminile, che vedrà al via ben cinque italiane e che andrà a determinare l’ordine di partenza delle migliori 60 atlete della 10 km pursuit del giorno successivo. Di seguito il Programma completo della 7.5 km sprint femminile di Pokljuka ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : domani la 7.5 km sprint femminile. Ancora fuori Eckhoff - Vittozzi e Wierer per la rivincita : Entra nel vivo anche per le donne a Pokljuka, in Slovenia, la prima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019: domani, sabato 8 dicembre, a partire dalle ore 14.15 è in programma la 7.5 km sprint femminile, che vedrà al via ben cinque italiane e che andrà a determinare l’ordine di partenza delle migliori 60 atlete della 10 km pursuit del giorno successivo. Cominciamo dalle assenti: mancherà la tedesca Laura Dahlmeier, ma questo si ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo maschile 2019 : Johannes Boe si prende la vetta strappandola a Martin Fourcade : La sprint odierna ha riscritto, e non poteva essere altrimenti dato che si tratta della seconda prova stagionale, la classifica generale della Coppa del Mondo maschile di Biathlon; il nuovo leader è il vincitore odierno, Johannes Boe, che scippa il primato al transalpino Martin Fourcade, scivolato addirittura in quarta posizione e sopravanzato anche dal francese Antonin Guigonnat e dall’austriaco Simon Eder. Lukas Hofer è 21°, mentre ...

Biathlon - Coppa del Mondo : sesto posto perla Vittozzi a Pokljuka - 7ª Wierer : Vittozzi, sesto posto da record a Pokljuka: è il suo miglior risultato nella 15 km. Wierer appena dietro: settima Il sogno di un podio nella prima individuale della stagione è sfumato piano piano, ma le azzurre si confermano nell’élite del Biathlon mondiale con una bellissima gara che produce comunque un doppio piazzamento nella top ten e un piccolo record per Lisa Vittozzi. Il sesto posto di Pokljuka, infatti, è il suo miglior ...

Biathlon - Coppa del mondo : Martin Fourcade vince la 20 km di Pokljuka : Martin Fourcade vince la 20 km di Pokljuka, il favorito della vigilia non ha “cannato” in Coppa del mondo La prima gara individuale di Coppa del mondo di Biathlon si chiude con la vittoria del favorito numero uno, Martin Fourcade. Nella 20 km di Pokljuka recuperata a ventiquattro ore di distanza per la nebbia del giorno precedente, il campione francese conquista il 73esimo successo in carriera nella competizione con la solita ...

Coppa del Mondo Biathlon - Vittozzi sesta nella 15km : Il sesto posto, infatti, è il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo in questo format, che al massimo l'aveva vista centrare la diciottesima posizione. Subito dietro di lei finisce ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : la startlist e i pettorali di partenza della sprint maschile. Programma - orari e tv : Prima uscita per quanto riguarda la sprint nella Coppa del Mondo di Biathlon al maschile. A Pokljuka, in terra slovena, va in scena la 10 chilometri con due poligoni: grande favorito ovviamente ancora Martin Fourcade che oggi si è imposto nell’individuale. A lanciare la sfida il norvegese Johannes Boe che dovrà però limitare gli errori. L’Italia punta nuovamente su Lukas Hofer e Dominik Windisch. Di seguito il Programma completo ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Vittozzi “Sono comunque soddisfatta” - Wierer “Contenta per la prova sugli sci” : La Coppa del Mondo femminile di Biathlon è cominciata oggi con l’individuale di Pokljuka. 15km che hanno visto Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sognare il podio per lunghi tratti, per poi chiudere alla fine rispettivamente sesta e settima. A vincere è stata l’ucraina Yuliia Dzhyma davanti alla polacca Monika Hojnisz e alla ceca Marketa Davidova. Un buon risultato comunque per le azzurre, soprattutto in ottica classifica generale. ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Martin Fourcade a caccia del bis nella sprint - Boe per il riscatto - Hofer si gioca le proprie carte : Neanche il tempo di respirare, del resto nel Biathlon è così. Si torna subisco in scena domani, sulle nevi di Pokljuka (Slovenia), per una 10 km sprint che deve dare conferme rispetto a quanto si è già visto nella 20 km individuale del primo atto di Coppa del Mondo 2018-2019. Partiamo da lui, dal fenomeno di questa disciplina, Martin Fourcade. Il francese, dopo aver trascinato la Francia al successo nella staffetta mista, si è portato a casa ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : Dzhyma sorprende tutte nell’individuale - Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer sfiorano il podio : Una gara per cuore forti. Difficile definire in modo diverso la 15 km individuale femminile di Biathlon a Pokljuka (Slovenia), sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2018-2019. Una prova decisa sul filo di lana e all’ultimo giro tra due atlete che mai avevano posto la loro firma sul podio più alto in questa competizione. Parliamo della polacca Monika Hojnisz e dell’ucraina Yuliia Dzhyma, straordinarie quest’oggi e mai a ...