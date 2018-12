Belinelli da record | nessuno come lui da tre punti nella storia NBA

sport.sky

(Di sabato 8 dicembre 2018) Il n°18 dei San Antonio Spurs è l'unico giocatore ad aver messo a referto almeno 50 triple in NBA con ben nove squadre diverse: cambia la maglia in sostanza, ma non l'efficacia del tiratore azzurro ...