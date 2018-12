Battle Madelyn Princess: Recensione, Trailer e Gameplay

gamerbrain

: #Videogiochi #ilovevg Battle Princess Madelyn – Può una bambina di sette anni creare un videogioco?… - phatejoker : #Videogiochi #ilovevg Battle Princess Madelyn – Può una bambina di sette anni creare un videogioco?… - NintendoHall : RT @NintendoHall: Battle Princess Madelyn: il titolo rinviato al 13 dicembre sull'eShop di Nintendo Switch -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Dopo il successo ottenuto nella campagna per la raccolta dei fondi necessari su Kickstarter per lo sviluppo,Madeylin è finalmente arrivato su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostrapuò essere definita a tutti gli effetti la figlia o l’erede di Ghosts ‘n Goblins, sia per un comparto grafico e tecnico che lo ricorda che per unispirato proprio al capolavoro firmato Capcom.Il gioco ci fa vestire i panni di una comunissima bimba costretta al letto da un’influenza. A farle compagnia è il nonno, venuto a trovarla con una nuova storia da raccontarle, la cui protagonista è proprio sua nipote, descritta come una principessa guerriera, generosa e coraggiosa di nomeci pone di fronte due ...