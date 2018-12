Basket | 9ª Giornata – Torino torna a vincere | successo di misura su Trento

Basket femminile - 9a giornata Serie A1 : derby veneto per la Reyer Venezia - Schio ospita Empoli : Nona giornata del campionato di Basket femminile. La capolista Reyer Venezia sarà protagonista del derby veneto contro la Fila San Martino di Lupari. Venezia è a punteggio pieno e vuole proseguire la sua striscia vincente contro la quarta forza del campionato. San Martino, infatti, sogna il grande colpo in trasferta e di provare ad agganciare almeno una delle due formazioni che le sono davanti. Il Famila Schio vuole tornare alla vittoria dopo un ...

Basket - 9a giornata Serie A 2018-2019 : attesa per il derby lombardo tra Cantù e Milano - Venezia sfida Varese in uno scontro d’alta classifica : Tante sfide interessanti nella nona giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Dopo la pausa per la Nazionale, il campionato riprende all’insegna del grande equilibrio. Al di là di Milano e Venezia, che occupano le prime due posizioni della classifica con un discreto margine, le altre quattordici formazioni sono racchiuse in appena sei punti. Le partite più attese del fine settimana saranno principalmente lo scontro tra squadre di vertice ...

MOLFETTA. Basket - IL PUNTO DOPO LA NONA GIORNATA : MOLFETTA. NONA vittoria stagionale e primo posto solitario per la Virtus Molfetta che batte l'Invicta Brindisi per 74-50, guidata dal duo lituano Macernis e Polekasuskas autori rispettivamente di 20 e ...

Basket - le migliori italiane dell’8a giornata di Serie A1 : Ilaria Milazzo e Jasmine Keys decisive nelle vittorie di Torino e San Martino di Lupari : Si è conclusa con diversi risultati a sorpresa l’ottava giornata del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia si è confermata dominatrice di questo avvio di stagione superando agevolmente Lucca, mentre San Martino di Lupari e Sesto San Giovanni hanno avuto la meglio su Schio e Napoli. Diverse le azzurre che si sono messe in mostra nella giornata di ieri, anche se nessuna è riuscita a ritagliarsi un ruolo da assoluta ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 - ottava giornata : colpi Geas e San Martino contro Napoli e Schio - raggiunta al secondo posto da Broni : E’ la giornata delle sorprese nella Serie A1 femminile 2018-2019: l’ottavo turno regala al Geas Sesto San Giovanni e al Fila San Martino di Lupari due vittorie una più rumorosa dell’altra, perché se le rossonere firmano il colpo maggiore di oggi, non è da meno il successo delle giallonere sulle campionesse d’Italia. Geas SESTO SAN GIOVANNI-DIKE Basket Napoli 75-70 Al PalaCarzaniga è tempo di festa per il Geas, che ottiene ...

Basket femminile - 8a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio attende San Martino di Lupari - Venezia a Lucca per continuare a vincere : Domenica 2 dicembre tornerà in campo la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Con l’ottava giornata passerà in archivio un terzo della stagione regolare e si potranno cominciare a ricavare i primi bilanci dopo l’avvio del campionato. La classifica ha già iniziato a delinearsi in modo chiaro, evidenziando quali squadre potranno contendersi il titolo e quali invece dovranno lottare per la salvezza. Venezia, capolista sino ad ora ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7a giornata di Serie A1 : Virginia Galbiati e Laura Spreafico determinanti - conferme per Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti : Archiviata la sosta per la Nazionale, è ripreso nel fine settimana il campionato italiano di Basket femminile. Nella settima giornata della Serie A1 2018-2019 sono state diverse le italiane protagoniste. Da segnalare soprattutto le ottime prestazioni di Virginia Galbiati e Laura Spreafico, decisive nelle vittorie di Sesto San Giovanni e Broni. Prove di assoluto valore anche per Marzia Tagliamento con Napoli e per Chiara Consolini con Ragusa. Nel ...

Basket - Serie A : Milano vola - sorridono Pesaro e Pistoia. L'analisi dell'ottava giornata : La pallacanestro si sa è questione di particolari che possono girare una partita da una parte o dall'altra: un tiro che entra o esce, il destino legato ad un'azione che dura un secondo. Questione di ...

Basket - i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Aradori migliore e sconfitto - bene Portannese e Bolpin : Nell’ottava giornata di Serie A 2018-2019 i giocatori italiani oltre la doppia cifra di valutazione sono stati in buon numero, ma nessuno è stato protagonista assoluto delle proprie partite: semmai, si possono indicare almeno tre co-protagonisti. Il primo, e migliore, è Pietro Aradori, che però alla prestazione individuale non fa corrispondere la vittoria, a causa di una Pesaro capace di andare oltre i propri limiti: peraltro, anche coi 19 ...

Basket - 8a giornata Serie A 2018-2019 : Brescia supera Torino - quinta sconfitta consecutiva per gli uomini di Larry Brown : Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket Brescia supera Torino con il punteggio di 83-76. Prestazione convincente per gli uomini di coach Andrea Diana che hanno condotto la partita sin dal primo quarto approfittando delle grandi difficoltà che continuano ad accompagnare la formazione di Larry Brown. Con la vittoria odierna la Germani stacca il gruppo delle ultime in classifica e sale a 6 punti. La ...

Serie A Basket – Ecco come cambia la classifica dopo i risultati della 8ª giornata : Milano vince di misura su Cremona, Venezia non molla e rimane in scia: la nuova classifica dopo l’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket Spettacolo ed emozioni dopo l’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket, che non regala tuttavia scossoni in testa alla classifica. Milano supera di misura Cremona e resta al comando, con Venezia subito dietro dopo il successo su Avellino. Varese aggancia al terzo posto ...

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia ancora imbattuta - Broni supera San Martino di Lupari e raggiunge Napoli al terzo posto : Poche sorprese nella settima giornata del campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia ha superato agevolmente Battipaglia continuando il proprio inizio di stagione impeccabile e mantenendo la testa della classifica. Schio si è liberata di Lucca conservando la seconda posizione, così come Napoli non ha deluso a Vigarano confermandosi al terzo posto. Bella vittoria per Broni che ha superato e staccato San Martino di ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Milano si salva contro Cremona - Avellino crolla contro Venezia - eroica Pesaro contro Bologna nell’ottava giornata : Aspettando il posticipo che, questa sera, metterà di fronte Brescia e Torino al PalaLeonessa, l’ottava giornata della Serie A 2018-2019 ha vissuto parecchi momenti degni di essere ricordati. Spiccano su tutti i trenta punti di distacco che Venezia ha rifilato ad Avellino in quel del PalaDelMauro, la possibilità di vincere che Cremona si è ritrovata tra le mani a Milano, l’importante vittoria di Trento nelle parti basse della ...

Risultati Serie A Basket 8ª giornata – Varese supera Brindisi - ok Trento e Pesaro : Varese supera Brindisi, seconda vittoria stagionale per Trento mentre Pesaro supera la Virtus Bologna: i Risultati dell’ottava giornata della Serie A di Basket Dopo il successo di Trieste nel match di mezzogiorno contro Cantù, le vittorie di Venezia ad Avellino e di Milano su Cremona, l’ottava giornata di Serie A prosegue con altre tre gare che fanno da antipasto al posticipo serale fra Brescia e Torino. Nella sfida delle 18:00, Varese ...