Bari | dimesso e mandato a casa nonostante la polmonite | muore a 6 anni

Blastingnews

: Bari, bimbo di 6 anni ‘curato’ con tachipirina e dimesso: muore poco dopo Bari, ha problemi respiratori ma viene d… - sadefenza : Bari, bimbo di 6 anni ‘curato’ con tachipirina e dimesso: muore poco dopo Bari, ha problemi respiratori ma viene d… - infoxresistere : Bari, bimbo di 6 anni ‘curato’ con tachipirina e dimesso: muore poco dopo - InformxResister : Bari, bimbo di 6 anni ‘curato’ con tachipirina e dimesso: muore poco dopo -

(Di sabato 8 dicembre 2018) Una vicenda tanto grave quanto purtroppo attuale che riguarda la morte di un bambino e probabilmente l'ennesimo caso di malasanità. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, infatti, l'episodio si è verificato a, dove un bambino di appena seiè morto a causa di una, probabilmente non curata adeguatamente, tant'è vero che i genitori della vittima hanno fatto scattare l'inchiesta sospettando che il bimbo non abbia ricevuto cure adeguate. Da lì è partita la denuncia, in quanto il piccolo era già stato ricoverato una prima volta a causa di problemi respiratori, curato soltanto attraverso della tachipirina e poco dopo. Soltanto grazie a degli esami privati si sarebbero accorti dellain corso con un versamento pleurico, individuata però troppo tardi, che ha portato al decesso del piccolo.Sospetto caso di malasanità: scatta l'inchiesta dopo ...